Roger Federer trở thành tỷ phú: Vị thế ông hoàng của cha đẻ Laver Cup

Năm 2020, Federer thậm chí vượt qua mọi siêu sao để dẫn đầu bảng xếp hạng thu nhập thể thao thế giới với 106,3 triệu USD. Đây là đỉnh cao trong 16 năm liên tiếp anh là tay vợt kiếm tiền giỏi nhất hành tinh. Nhưng bước ngoặt quan trọng để Federer trở thành tỷ phú chính là Laver Cup – giải đấu đồng đội mà anh sáng lập năm 2017, mô phỏng theo Ryder Cup của golf. Sau 8 mùa tổ chức, giải đã đặt chân đến Chicago, Geneva, Boston, Vancouver, Berlin và nay là San Francisco, trở thành điểm hẹn hấp dẫn bậc nhất của làng banh nỉ.

Forbes liệt kê Federer bên cạnh những cái tên lẫy lừng: Michael Jordan (3,2 tỷ USD), Ion Tiriac, Magic Johnson, Tiger Woods, LeBron James… Việc một tay vợt – vốn là môn thể thao cá nhân khắc nghiệt và ít cơ hội quảng bá hơn bóng rổ hay bóng đá – chen chân vào nhóm tỷ phú đã khẳng định tầm vóc và sức ảnh hưởng vượt thời gian của Federer.