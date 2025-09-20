Roger Federer trở thành tỷ phú: Vị thế ông hoàng của cha đẻ Laver Cup

Ba năm sau ngày rơi nước mắt chia tay sân đấu, Roger Federer lại khiến cả thế giới phải nhắc tên, lần này không phải bởi một cú trái một tay trứ danh, mà vì cột mốc tài chính đáng kinh ngạc: anh chính thức trở thành tỷ phú thể thao. Theo Forbes, huyền thoại người Thụy Sĩ hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, gia nhập nhóm rất hiếm hoi các vận động viên từng chạm mốc này.
Điều đáng nói, Federer không kiếm phần lớn tiền từ các danh hiệu. Dù sở hữu 20 Grand Slam và từng ngự trị trên đỉnh ATP, khoản thu nhập khổng lồ lại đến từ chiến lược kinh doanh khôn ngoan do anh và người đại diện Tony Godsick xây dựng. Hình ảnh tao nhã, đẳng cấp và đáng tin cậy biến Federer thành lựa chọn vàng của các thương hiệu xa xỉ: Mercedes, Rolex, Moët & Chandon, cùng nhiều đối tác khác. Hợp đồng “bom tấn” với Uniqlo năm 2018 trị giá 300 triệu USD trong 10 năm, gấp đôi mức Nike từng đề nghị, là minh chứng rõ nét cho sức hút của “Tàu tốc hành”.
Năm 2020, Federer thậm chí vượt qua mọi siêu sao để dẫn đầu bảng xếp hạng thu nhập thể thao thế giới với 106,3 triệu USD. Đây là đỉnh cao trong 16 năm liên tiếp anh là tay vợt kiếm tiền giỏi nhất hành tinh. Nhưng bước ngoặt quan trọng để Federer trở thành tỷ phú chính là Laver Cup – giải đấu đồng đội mà anh sáng lập năm 2017, mô phỏng theo Ryder Cup của golf. Sau 8 mùa tổ chức, giải đã đặt chân đến Chicago, Geneva, Boston, Vancouver, Berlin và nay là San Francisco, trở thành điểm hẹn hấp dẫn bậc nhất của làng banh nỉ.
Forbes liệt kê Federer bên cạnh những cái tên lẫy lừng: Michael Jordan (3,2 tỷ USD), Ion Tiriac, Magic Johnson, Tiger Woods, LeBron James… Việc một tay vợt – vốn là môn thể thao cá nhân khắc nghiệt và ít cơ hội quảng bá hơn bóng rổ hay bóng đá – chen chân vào nhóm tỷ phú đã khẳng định tầm vóc và sức ảnh hưởng vượt thời gian của Federer.
Không chỉ là tay vợt vĩ đại, Federer đã tự biến mình thành một thương hiệu toàn cầu. Anh kết hợp hình ảnh thể thao với tinh thần giải trí, gói gọn trong một giải đấu mang dấu ấn cá nhân nhưng lại phục vụ cộng đồng khán giả rộng lớn, đặc biệt là thế hệ trẻ vốn đang “ngán” các giải đấu có mật độ dày. Từ những khoảnh khắc nắm tay Rafael Nadal trên sân O2 Arena (London) đến việc khuyên nhủ Alcaraz “đừng nghĩ xa 15 năm, hãy đi từng bước”, Federer vừa là tượng đài quá khứ, vừa là người dẫn đường cho tương lai.
Ở tuổi 44, Federer không còn vung vợt, nhưng vẫn là “ngôi sao” ở một mặt sân khác: sân chơi của các tỷ phú. Và giống như những cú đánh ngày nào, hành trình ấy được thực hiện bằng sự chuẩn bị tỉ mỉ, phong cách điềm tĩnh và một tầm nhìn hiếm có trong giới thể thao.