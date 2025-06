Robotaxi của Tesla liên tục 'mắc lỗi' trong những ngày đầu thử nghiệm

Trong bối cảnh doanh số của Tesla sụt giảm, tương lai tài chính của hãng xe điện này đang phụ thuộc rất lớn vào thành công của công nghệ tự lái - một lĩnh vực mà Giám đốc điều hành (CEO) Elon Musk đặt nhiều kỳ vọng. Ông Musk từng tuyên bố sẽ sớm triển khai dịch vụ này đến các thành phố khác của Mỹ và dự đoán hàng triệu chiếc Tesla sẽ "hoàn toàn tự động" vào nửa cuối năm sau.



Dù những người hâm mộ Tesla được mời tham gia thử nghiệm đều bày tỏ sự ủng hộ và chia sẻ nhiều video cho thấy xe vận hành trơn tru hàng giờ, các sự cố phát sinh vẫn làm dấy lên quan ngại từ các chuyên gia lẫn giới chức phụ trách an toàn đường bộ liên bang.



Các lỗi được ghi nhận bao gồm robotaxi đi sai làn, trả khách giữa đường hoặc tại giao lộ, phanh gấp đột ngột, chạy quá tốc độ, thậm chí leo lên lề đường.



Một trường hợp đáng chú ý là một robotaxi đã đi vào làn đường ngược chiều trong khoảng 6 giây. Trong một sự cố khác, chiếc xe bất ngờ phanh gấp dù không có chướng ngại vật rõ ràng. Một video lại cho thấy robotaxi dừng đột ngột tới hai lần giữa đường khi đi qua xe cảnh sát đang bật đèn ưu tiên. Các thử nghiệm này đều có người giám sát an toàn ngồi ở ghế hành khách.



Ông Philip Koopman, giáo sư Đại học Carnegie Mellon và là chuyên gia công nghệ tự hành, nhận định rằng việc xuất hiện nhiều video về lỗi lái xe ngay từ những ngày đầu là điều "khá sớm" và bất ngờ. Tesla hiện đang thử nghiệm khoảng 10-20 robotaxi, là các mẫu Model Y tiêu chuẩn được trang bị phần mềm tiên tiến.



Đại diện thành phố Austin cho biết đã nắm được thông tin về các sự cố và đang tích cực hợp tác với Tesla để đảm bảo vấn đề an toàn giao thông.



May mắn là các sự cố được ghi lại không gây ra tai nạn. Một số chuyên gia, như ông Alain Kornhauser từ Đại học Princeton, cho rằng robotaxi đã xử lý tình huống tốt, thậm chí có thể tốt hơn cả những người lái xe kinh nghiệm.



Điều thú vị là hành khách dường như không quá bận tâm về các lỗi vận hành - như với trường hợp của ông Farzad Mesbahi, một cựu quản lý chương trình của Tesla. Trong chuyến đi thử nghiệm, ông đã chọn "xuống xe sớm" và chiếc xe đã dừng lại ngay tại một giao lộ có đèn tín hiệu. Dù thừa nhận chiếc xe lẽ ra không nên dừng ở đó, cả ông và người đồng hành đều xem đây là cơ hội để Tesla cải thiện.



Lời hứa về xe Tesla tự lái hoàn toàn của ông Musk đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa thành hiện thực. Dịch vụ robotaxi lần này được triển khai với mức phí 4,20 USD cho một nhóm người dùng hạn chế, hoạt động trong khu vực giới hạn và tránh các điều kiện phức tạp.



Các đối thủ của Tesla - như Waymo của Alphabet và Cruise của General Motors - cũng từng gặp phải những vấn đề tương tự khi ra mắt tại Austin, với hàng chục trường hợp robotaxi gây cản trở giao thông hoặc không tuân thủ chỉ dẫn. Một vụ tai nạn nghiêm trọng năm 2023 đã khiến Cruise phải tạm dừng hoạt động. Hiện tại, Waymo là dịch vụ robotaxi duy nhất tại Mỹ chở khách có phí mà không cần người giám sát trong xe.