Robot ở xưởng, AI trong văn phòng: Kỷ nguyên kinh tế vắng con người

Ý tưởng 'điên rồ' của Musk và làn sóng tự động hóa ở Trung Quốc

Elon Musk, vị tỷ phú nổi tiếng với những dự án táo bạo như Tesla, SpaceX và xAI, một lần nữa khiến giới công nghệ sửng sốt. Ngày 1/8 vừa qua, Elon Musk chính thức công bố Macrohard - một công ty phần mềm được vận hành hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo (AI), không có bất kỳ nhân viên nào.

Tên gọi Macrohard là một trò chơi chữ châm biếm Microsoft (micro-soft thành macro-hard, ngụ ý "lớn" và "cứng"), nhưng có lẽ dự án này không hề là trò đùa.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), tỷ phú Elon Musk đăng tải: "Tham gia @xAI và giúp xây dựng một công ty phần mềm AI thuần túy mang tên Macrohard. Cái tên nghe có vẻ hài hước, nhưng dự án này hoàn toàn có thật!". Thương hiệu đã được đăng ký tại Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), chứng tỏ sự nghiêm túc.

Ý tưởng cốt lõi của Macrohard là sử dụng hệ thống AI đa tác nhân để mô phỏng toàn bộ hoạt động của một công ty phần mềm truyền thống. Các "AI agent" sẽ đảm nhận vai trò kỹ sư viết mã, tester (kiểm thử), designer (thiết kế giao diện), thậm chí quản lý sản phẩm và marketing. Tất cả diễn ra trong môi trường mô phỏng trước khi ra sản phẩm thực tế.

Để hỗ trợ, Macrohard dựa vào siêu máy tính Colossus - hệ thống có thể sử dụng hàng triệu GPU NVIDIA, đặt tại Memphis, trở thành trung tâm huấn luyện AI mạnh nhất thế giới.

Elon Musk nhấn mạnh, về nguyên tắc, các công ty phần mềm như Microsoft không tự sản xuất bất kỳ phần cứng vật lý nào nên việc mô phỏng chúng bằng AI là hoàn toàn khả thi.