Robot giám sát hình sứa của Trung Quốc hoạt động êm như ‘bóng ma’ dưới biển sâu

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố một bước tiến mới trong lĩnh vực robot sinh học mô phỏng tự nhiên (biomimetic robotics), đó là một robot hình sứa trong suốt được thiết kế cho các nhiệm vụ giám sát và do thám dưới nước.

Robot giám sát hình sứa của Trung Quốc

Được phát triển bởi nhóm của Tao Kai tại Trường Cơ điện, Đại học Bách khoa Tây Bắc, thiết bị này mô phỏng chính xác hình dáng và chuyển động của sứa thật.