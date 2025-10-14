Rộ tin Tổng thống Madagascar rời đất nước vì các cuộc biểu tình của giới trẻ

Thông tin được Reuters dẫn từ 3 nguồn là lãnh đạo phe đối lập ở Quốc hội Madagascar và các nguồn tin quân sự và ngoại giao.

Theo ông Siteny Randrianasoloniaiko, lãnh đạo phe đối lập ở Quốc hội Madagascar, Tổng thống nước này đã rời khỏi đất nước từ ngày 12/10, song hiện chưa rõ quốc gia mà Tổng thống Madagascar tới. Ông Randrianasoloniaiko cho biết thêm, nhân viên Văn phòng Tổng thống đã xác nhận thông tin này và từ chối bình luận thêm.

Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, trong một bài phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina cho biết, ông phải di chuyển đến một địa điểm an toàn để bảo vệ tính mạng, đồng thời tuyên bố sẽ không để đất nước bị phá hủy. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Tổng thống Madagascar đã từ chối từ chức.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự cho biết, Tổng thống Madagascar đã rời đi trên một máy bay quân sự của Pháp, sau khi đã đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tuy nhiên, tại Ai Cập, Tổng thống Pháp cho biết, ông không thể xác nhận ngay thông tin, đồng thời khẳng định trật tự Hiến pháp phải được bảo vệ ở Madagascar.

Các cuộc biểu tình đã bùng phát ở Madagascar từ ngày 25/9, do tình trạng thiếu nước và điện nhưng nhanh chóng leo thang thành một cuộc nổi dậy với sự bất mãn về tình trạng tham nhũng, quản trị yếu kém và thiếu dịch vụ cơ bản. Tổng thống đã không nhận được sự ủng hộ của một bộ phận quân đội và cảnh sát bán quân sự.