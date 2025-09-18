Rộ tin TikToker/ YouTuber Giao Heo đột ngột qua đời ở tuổi 33

Giao Heo, tên thật là Hồ Hoàng Giao, sinh năm 1992 tại Buôn Ma Thuột, đang sống và làm việc tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, anh từng có hơn 10 năm làm đầu bếp tại TP.HCM. Sau khi về quê lập nghiệp, Giao Heo mở quán ăn nhỏ, nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, anh gặp khó khăn và bén duyên với con đường sáng tạo nội dung số.

Nội dung chủ yếu của Giao Heo là review đồ công nghệ và nấu ăn. Anh bắt đầu được chú ý nhờ các video nấu ăn dễ làm, gần gũi và mang tính giải trí cao. Phong cách đặc trưng của Giao Heo là sự hài hước, vui vẻ và nụ cười “thương hiệu” khiến khán giả dễ dàng ghi nhớ. Ngoài các món ăn quen thuộc, anh còn có nhiều clip sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hóa đại chúng, phim hoạt hình hay các trào lưu trên mạng.

Hiện tại, Giao Heo sở hữu kênh TikTok với khoảng 1,8 triệu lượt theo dõi và gần 40 triệu lượt thích. Trên YouTube, kênh của anh có 682k người đăng ký. Không chỉ dừng lại ở những công thức nấu ăn đơn giản hay review đồ công nghệ, Giao Heo còn truyền cảm hứng về sự sáng tạo trong ẩm thực và lan tỏa năng lượng tích cực.