Rộ tin Taylor Swift chia tay bạn trai Joe Alwyn sau 6 năm hẹn hò

Sáng 9/4, Entertainment Tonight (ET) đưa tin độc quyền thông báo Taylor Swift và nam diễn viên người Anh Joe Alwyn đã "đường ai nấy đi" sau 6 năm bên nhau.

Theo ET, cặp đôi chia tay trong hòa bình và đó là lý do Joe Alwyn không xuất hiện tại The Era Tour của bạn gái. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng phản hồi về thông tin này.