Rộ tin Lisa BlackPink 'đạo nhạc' Hwasa MAMAMOO

Vào đúng 11 giờ ngày 10/9, Lisa (BLACKPINK) đã chính thức debut solo với single album LALISA và MV ca khúc chủ đề cùng tên.

Ca khúc LALISA là sự kết hợp của những âm thanh riff bằng đồng mở ra không gian âm nhạc sôi động. Cùng với khả năng đọc rap và bước vũ đạo, Lisa mang đến một sản phẩm đậm nét cá nhân. Được biết, ca khúc có chứa tiếng Thái trong đó.

Your browser does not support the video tag.

MV LALISA - Lisa

Tuy nhiên, phần giai điệu có phần rời rạc và khá khó ngấm đã bùng nổ tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Và thậm chí, có ý kiến còn cho rằng ca khúc này từ đầu đến cuối "ngang phè", không có nhiều điểm nhấn nhá.