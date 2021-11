Rộ tin Hari Won mang thai, hành động Trấn Thành là có câu trả lời?

Ấy thế nhưng, nhìn hành động Trấn Thành chèn ép, xô đẩy vợ để đùa một cách mạnh tay khiến netizen cho rằng có lẽ Hari Won thích diện đồ rộng cho thoải mái chứ thực chất cặp đôi chưa có tin vui.

Hari Won diện váy thùng thình nhưng hành động của Trấn Thành mới gây chú ý (Nguồn: TikTok nhân vật)