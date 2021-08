Rộ tin đồn về kết quả vòng loại đầu tiên của 'Girls Planet 999': Huh Jiwon bị loại, em gái Huening Kai (TXT) khiến Knet bức xúc vì hạng quá cao

Vòng thi đầu tiên của "Girls Planet 999" mang tên Connect Mission, với tổng cộng 11 màn trình diễn cho 7 ca khúc của các nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, đã đi đến hồi kết trong tập 4 lên sóng vào cuối tuần trước. 5 nhóm chiến thắng đã được chọn ra, và họ đã giành được lợi thế nhân đôi hoặc nhân ba số phiếu bầu trong vòng 24 giờ trước khi cổng vote khép lại. Ngoài ra, Team 1 "Yes Or Yes" cũng được chọn là nhóm có màn trình diễn xuất sắc nhất, và họ sẽ được biểu diễn trên show âm nhạc "M! Coutdown" của Mnet.

Nhiệm vụ Connect Mission khép lại cũng là lúc 99 thí sinh phải bước vào cuộc chiến sống còn thực sự khi kết quả vòng loại đầu tiên được công bố. Trước đó, người hâm mộ trên khắp thế giới đã bỏ phiếu cho các thí sinh thông qua ứng dụng UNIVERSE với 2 bước: vote Cell (mỗi lượt vote được bỏ phiếu cho 3 Cell) và vote cá nhân (mỗi lượt vote được bỏ phiếu cho 9 thí sinh: 3 K, 3 C và 3 J). Thời hạn bình chọn đã khép lại vào ngày 28 tháng 7, và kết quả sẽ được công bố trong tập 5 phát sóng vào ngày 3 tháng 9.

Trước khi kết quả chính thức được tiết lộ, các trang mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến đã sớm xôn xao với những tin đồn về thứ hạng của 99 thí sinh trong vòng loại đầu tiên. Trong đó, có một tin đồn bắt nguồn từ DC Inside hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Hàn Quốc cũng như đông đảo người hâm mộ quốc tế. Theo tin đồn này, 17 Cell được đi tiếp và 16 Cell bị loại (được xác định thông qua số lượt vote Cell trên UNIVERSE) lần lượt được sắp xếp theo thứ tự dưới đây!

1. Choi Yujin - Thái Băng - May

2. Jeong Jiyoon - Tô Nhuế Kỳ - Ezaki Hikaru

3. Seo Youngeun - Thẩm Tiểu Đình - Kawaguchi Yurina

4. Kang Yeseo - Hoàng Tinh Kiều - Sakamoto Mashiro

5. Huening Bahiyyih - Hứa Niệm Từ - Sakamoto Shihona

6. Choi Yeyoung - Trần Hân Uy - Kubo Reina

7. Kim Chaehyun - Lý Y Mạn - Kuwahara Ayana

8. Kim Doah - Từ Tử Nhân - Arai Risako

9. Kim Suyeon - Phù Nhã Ngưng - Nonaka Shana

10. Ahn Jeongmin - Vương Nhã Lạc - Fujimoto Ayaka