Rộ tin đồn girlgroup mới của Jang Wonyoung và Ahn Yujin sẽ có cả 2 'thành viên hụt' của aespa: Kpop sắp chứng kiến sự ra đời của một nhóm nữ 'bất khả chiến bại'?

Ngay sau khi thông tin về nhóm nữ mới của Starship được công bố, một tin đồn được lan truyền trên các trang mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang, bất ngờ nhưng cũng không khỏi phấn khích. Theo tin đồn này, girlgroup mới của Starship sẽ bao gồm 5 thành viên, và cả 3 người còn lại (ngoại trừ Jang Wonyoung và Ahn Yujin ) đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả: Goeun và Lami (cựu trainee SM, từng được tin chắc sẽ debut cùng girlgroup mới của SM - hiện là aespa ), cùng với You Dayeon (cựu thành viên LIPBUBBLE, hiện đang là thí sinh của show sống còn "Girls Planet 999").

Mặc dù vẫn chưa rõ nguồn gốc của tin đồn này, tuy nhiên không ít cư dân mạng Hàn Quốc và quốc tế đã chỉ ra những chi tiết cho thấy nó hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực. You Dayeon hiện đang là thực tập sinh của Highline Entertainment, một công ty con của Starship. Trong khi đó, Lami gần đây cũng được phát hiện đã follow Instagram của You Dayeon. Đó là chưa kể từ trước đến nay, Starship Entertainment cũng thường xuyên thu nhận nhiều cựu thực tập sinh của các công ty lớn.

Nếu "đội hình trong mơ" này trở thành sự thật, nhiều người tin rằng Kpop sắp chứng kiến sự ra đời của một girlgroup "không có lý do gì để thất bại" bởi cả 5 thành viên đều là những gương mặt đã sớm nổi tiếng phần nào và sở hữu cho riêng mình một lượng fan nhất định. Ngoài ra, cả Jang Wonyoung, Ahn Yujin, Goeun, Lami và You Dayeon đều có nhan sắc nổi bật, đồng thời quá nửa trong số này cũng được biết đến với tài năng đáng kỳ vọng.

Tuy nhiên trên thực tế, vẫn có nhiều người hoài nghi về thực hư của tin đồn này và cho rằng nó rất khó có thể trở thành sự thật. Lý do là bởi truyền thông Hàn Quốc đã tiết lộ tất cả các thành viên trong girlgroup mới của Starship đều nằm trong độ tuổi teen, trong khi You Dayeon (sinh năm 1998) và Goeun (sinh năm 1999) đều đã bước qua độ tuổi 20. Bên cạnh đó, trong thời gian qua cả Goeun và Lami đều hoạt động rất tích cực trên Instagram, vốn là một điều cấm kỵ với các trainee chuẩn bị ra mắt. Đó là chưa kể You Dayeon hiện chỉ vừa mới bắt đầu cuộc tranh tài tại "Girls Planet 999", và hiện vẫn còn quá sớm để nói chắc liệu cô có thể đi tiếp hay sẽ nhanh chóng bị loại khi mà vòng thi đầu tiên còn chưa lên sóng đầy đủ.