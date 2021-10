Rộ tin đồn 4 cựu thí sinh 'Girls Planet 999' sẽ tham gia show tìm kiếm nhóm nữ của HYBE: 2 trong số đó từng bị loại ngay từ vòng đầu tiên

Bên cạnh Ito Miyu, một thí sinh khác đã sớm bị loại từ vòng 1 của "Girls Planet 999" cũng được đồn đoán có kế hoạch tham gia "I-LAND 2" là Hà Tư Trừng (sinh năm 2004). Ở vòng loại trừ đầu tiên, Cell của Hà Tư Trừng (cùng Cho Haeun và Kanno Miyu) chỉ đứng thứ 30, trong khi bản thân thí sinh này xếp thứ 28 tại C-GROUP. Sau khi bị loại khỏi "Girls Planet 999", nhiều người phát hiện ra rằng Hà Tư Trừng gần đây đã follow tài khoản Instagram của "I-LAND" và của BELIFT LAB.

Ngoài ra, trong một lần tổ chức Q&A trên Instagram, khi nhận được câu hỏi về kế hoạch của cô sau "Girls Planet 999", Hà Tư Trừng đã trả lời rằng: "Có lẽ là khám phá ra "Mình là ai?" (Who Am I?)". "Who Am I?" chính là tiêu ngữ của "I-LAND 2" và đã được Mnet đưa vào đoạn teaser công bố sự ra đời của chương trình này.