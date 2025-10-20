Rò rỉ hình ảnh mới nhất về Phương Oanh, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã

20/10/2025 11:28

Đây được cho là những hình ảnh mới nhất của Phương Oanh sau biến cố của Shark Bình.

Sau khi Shark Bình bị khởi tố và bắt tạm giam, một trong những nhân vật nhận nhiều quan tâm chính là Phương Oanh - vợ của vị "cá mập" SN 1981.

Trên mạng xã hội, cô hầu như đóng băng mọi tài khoản, không cập nhật bất cứ hình ảnh nào mới của bản thân. Điều này trái ngược hoàn toàn với hành động của nữ diễn viên trước khi chồng vướng vòng lao lý.

Phương Oanh diện đồ sang trọng nhưng gương mặt lộ rõ sự buồn bã. Thỉnh thoảng, cô cũng nở nụ cười khi chơi đùa cùng con và Quỳnh Kool.

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký kết hôn vào năm 2023, tuy nhiên họ chưa tổ chức đám cưới.

Tháng 6/2023, Phương Oanh và Shark Bình hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại quê nhà. Câu chuyện tình yêu, hôn nhân của cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Sau khi hạ sinh cặp song sinh Jimmy và Jenny, Phương Oanh tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ. Cô chủ yếu hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội TikTok với các clip nấu ăn, chia sẻ chuyện làm vợ, làm mẹ. Nữ diễn viên được khen thăng hạng về nhan sắc sau khi làm dâu hào môn.

Trước đó, trong một chia sẻ vào năm 2023, nữ diễn viên tiết lộ bản thân không tham gia vào chuyện kinh doanh của chồng.

Phương Oanh từng khẳng định không tham gia vào công việc kinh doanh của chồng.

Cô tâm sự: "Bởi chúng tôi đến từ hai thế giới toàn khác nhau. Đó cũng là điểm thu hút đầu tiên kéo chúng tôi xích lại với nửa kia. Khi người này nói về thế giới của mình thì nửa kia 'Ồ' lên thích thú vì thấy rất mới lạ, rất là muốn nghe, muốn hiểu về thế giới đó, rất thu hút.

Nhưng cũng bởi là hai thế giới khác nhau nên sau cùng chúng tôi chỉ có thể lắng nghe, ủng hộ để đồng tình thôi chứ không thể can thiệp. Bởi chỉ người trong thế giới đó mới biết họ cần làm gì là đúng đắn, là phù hợp, khiến họ thoải mái nhất.

Mọi lời của Oanh hay của anh, ngoài việc ủng hộ và là động lực để giúp nhau tốt hơn mỗi ngày ra, thì không ảnh hưởng đến công việc của người kia. Đó là nguyên tắc không can thiệp vào quyết định của nhau trong thế giới riêng của mỗi người".

Người đẹp khẳng định bản thân sẽ tự nỗ lực để xây dựng sự nghiệp riêng. Dù có "vấp ngã" nhưng với Phương Oanh đó không phải là điều gì lớn lao mà đó sẽ là trải nghiệm, những kinh nghiệm tích lũy để cô có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.