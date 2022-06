Rộ mốt chơi cây 'khủng', me, sung, chòi mòi trước cho không ai lấy giờ đua săn lùng, giá hàng chục triệu

"Giá của cây sung này đã được khách trả tăng lên gấp nhiều lần nhưng anh của tôi không bán. Anh ấy khẳng định sẽ để chơi vì hiếm có cây thứ 2 to lớn như vậy", anh Phương chia sẻ.

Theo anh Phương, "cụ sung" này tuy không có giá trị về gỗ nhưng do dáng khủng và thế cây bay lượn, thoát thân rất đẹp nên nhiều đại gia nghe tin đã nhanh chóng vào xem và hỏi mua ngay khi cây vừa về vườn.

Đánh giá về nguyên nhân cây cổ thụ bỗng tăng giá vùn vụt, anh D. cho biết, do thời gian qua, nhiều người dân đầu tư mua đất làm khu du lịch, nghỉ dưỡng,... nên nhu cầu về cây xanh rất cao, đặc biệt là cây có đường kính lớn, dáng đẹp, nhiều bóng mát và ít rụng lá.

“Chỉ cách đây vài năm, giá mỗi cây me có đường kính trên 100cm ở khu vực phường Khánh Xuân (TP Buôn Ma Thuột) được người dân bán từ mấy trăm ngàn tới vài triệu đồng, ngang bằng với giá bán củi, thì nay do nhu cầu người mua tăng cao nên cây to, đẹp phải có giá cả chục triệu trở lên”, anh D. nói.

Theo tìm hiểu của PV, trong vài tháng gần đây, những loại cây đang được săn lùng nhất là vú sữa, sơ ri, chòi mòi. Giá mỗi cây vú sữa bình thường đã khoảng hàng chục triệu đồng, nếu cây có thế đẹp thì giá còn cao hơn nhiều lần. Những cây này rất quen thuộc trong vườn nhà dân, là cây ăn quả, ít rụng lá, không có sâu… nên rất được ưa chuộng, đặc biệt phù hợp với khu sinh thái, nghỉ dưỡng.

