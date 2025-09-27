Rộ lý do Lầu Năm Góc triệu hàng trăm tướng lĩnh về Mỹ họp khẩn

Đài CNN ngày 26-9 dẫn lời nhiều nguồn thạo tin cho biết việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth triệu tập hàng trăm tướng lĩnh Mỹ trên khắp thế giới về một căn cứ Thuỷ quân Lục chiến ở TP Quantico (bang Virginia, Mỹ) tuần tới là nhằm trình bày tầm nhìn mới cho quân đội.

Theo đó, ông Hegseth dự kiến công bố kế hoạch tái định hình Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh” và nêu ra các tiêu chuẩn mới về sẵn sàng chiến đấu, thể lực và tác phong cho sĩ quan cũng như binh sĩ.

“Mục tiêu là phô diễn bộ mặt của quân đội mới dưới thời tổng thống” - một quan chức Nhà Trắng nói với CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Yuri Gripas/Abaca/ Bloomberg

Các nguồn tin cho hay sự kiện sẽ giống như một “cuộc mít-tinh cổ vũ”, nơi ông Hegseth nhấn mạnh tầm quan trọng của “tinh thần chiến binh” và cảnh báo giới chỉ huy rằng hoặc tuân thủ, hoặc sự nghiệp sẽ sớm kết thúc.