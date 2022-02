Rộ clip Issac đẩy mạnh vai fan, từ chối chụp hình chung

Isaac





Hành động này của Isaac nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến một số cư dân mạng có thái độ tiêu cực với anh vì hắt hủi fan. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như thế. Đây là một bạn fan ruột và quen mặt của Isaac, nam ca sĩ đã nhận ra bạn ấy nên rất thoải mái trêu đùa.