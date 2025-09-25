Rihanna hạnh phúc chào đón con thứ ba

Ngày 25/9, trên trang Instagram, ca sĩ Rihanna đăng ảnh bế con gái thứ ba mới chào đời kèm chú thích: "Rocki Irish Mayers, 13/9/2025". Trong bức ảnh, em bé mặc bộ đồ và đi tất màu hồng.

Rihanna và con gái. Ảnh: IGNV

Rihanna để lộ bụng bầu lớn trong sự kiện thời trang Met Gala 2025 vào tháng 5/2025. Tại thảm đỏ Met Gala 2025, A$AP Rocky đã chia sẻ với các phóng viên về tin vui của gia đình: "Thật tuyệt vời khi một lần nữa chúng tôi sẽ đón thêm thành viên mới. Đã đến lúc chúng tôi cho mọi người thấy chúng tôi đang làm gì và thật vui vì mọi người đều chúc mừng cho hạnh phúc của chúng tôi".

Trong cuộc trò chuyện trên thảm đỏ hồi tháng 7/2025, Rocky không tiết lộ giới tính em bé nhưng cho biết anh mong chờ con thứ ba sẽ là một bé gái. Trước đó, Rihanna đã sinh con trai đầu lòng RZA vào tháng 5/2022 và con trai thứ 2 Riot Rose vào tháng 8/2023.

Về việc đặt tên cho con, Rihanna chia sẻ: "Tên của các con sẽ luôn bắt đầu bằng chữ R. Đó là điều duy nhất tôi và Rocky không bao giờ tranh cãi".

Rihanna và bạn trai A$AP Rocky xác nhận hẹn hò từ tháng 5/2021. Họ từng hợp tác chung trong ca khúc Cockiness trước khi tiến đến mối quan hệ tình cảm. Cặp đôi đã có 3 con chung nhưng chưa làm lễ cưới. Trong các cuộc phỏng vấn, họ nhiều lần ẩn ý về kế hoạch kết hôn nhưng chưa công bố chi tiết.

Rihanna, tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh năm 1988 tại Barbados. Rihanna nổi tiếng toàn cầu với các bản hit như Umbrella, Diamonds và We Found Love... Ngoài âm nhạc, Rihanna thành công trong lĩnh vực thời trang và mỹ phẩm, hiện sở hữu ba công ty kinh doanh làm đẹp, bao gồm Fenty Beauty, Fenty Skin và Savage X Fenty. Rihanna được biết đến với phong cách táo bạo, đa dạng và là biểu tượng thời trang. Năm 2022, tạp chí Forbes công bố danh sách những tỷ phú dưới 40 tuổi. Đáng chú ý, nữ ca sĩ Rihanna đứng ở vị trí thứ 21 với khối tài sản 1,4 tỷ USD.

Bạn trai của Rihanna là rapper A$AP Rocky, tên thật là Rakim Mayers. Rapper bắt đầu hoạt động từ năm 2011, từng ba lần được đề cử Grammy. Trước Rihanna, Rocky hẹn hò nhiều người nổi tiếng như ca sĩ Iggy Azalea, người mẫu Chanel Iman, Kendall Jenner, Daiane Sodré.