Rìa xa hoàn lưu bão số 7 gây mưa lớn cho miền Bắc như thế nào?

Đáng lưu ý, dù bão số 7 không đổ bộ vào đất liền nước ta nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Bộ có thể xuất hiện giông, lốc, mưa lớn và gió giật mạnh; đặc biệt sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở miền Bắc.

Trong 24 giờ sau đó, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 15-20km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong đó, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, cụ thể, từ 9/9 đến đêm 10/9, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngoài ra, do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13; sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.