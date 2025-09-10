Sau 5 năm im lặng, YC – nhân dạng đối lập hoàn toàn với Rhymastic – bất ngờ trở lại, khiến cộng đồng rap Việt “dậy sóng”. Giữa thời điểm Rhymastic đang được biết đến là một nghệ sĩ điềm đạm, chững chạc và thành công, sự xuất hiện của YC mang màu sắc trái ngược, như một lời nhắc rằng ánh sáng chỉ thật sự tỏa sáng khi đi cùng bóng tối.

Rhymastic trở lại với nhân dạng YC sau 5 năm vắng bóng

YC (viết tắt của Young Crizzal) là nghệ danh khác của Rhymastic, thể hiện một khía cạnh trẻ trung, ngông cuồng và đầy phản kháng. Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí và chuẩn mực, thì YC là bản năng, nổi loạn và không sợ bị hiểu lầm. Với YC, âm nhạc là nơi anh nói thật, không cần làm hài lòng ai. Nhân dạng này từng xuất hiện trong những bản rap gai góc hoặc các cuộc “beef” (đấu rap), và được xem như hình ảnh phản chiếu trung thực nhất của Rhymastic – giữa khát khao sáng tạo tự do và sự công nhận của công chúng.

Trước đó, vào 23h ngày 7/10, YC chính thức xuất hiện trở lại với bài đăng: “Sự nghiệp bằng phẳng của mày tẻ nhạt quá Rhym ạ! Để tao mang thứ âm nhạc Hip Hop thuần túy trở lại đây!” Chỉ sau 24 giờ, bài đăng thu hút hơn 100.000 lượt tương tác, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. YC chỉ trả lời khán giả bằng hai chữ “Thì sao?”, khiến người hâm mộ tin rằng đây chính là “tín hiệu” cho màn comeback được chờ đợi.

Kể từ đó, mỗi tối lúc 22h, YC đều “chiếm sóng” Rhymastic bằng cách thay ảnh đại diện, khiến người hâm mộ không ngừng suy đoán. Nhiều đồng nghiệp, rapper và fanpage lớn đồng loạt chia sẻ hình ảnh “YC trở lại”, biến sự kiện này thành tâm điểm thảo luận trong giới nhạc. Người hâm mộ gọi YC là “phản diện tái thế”, “ông kẹ về” hay “cơn gió underground giữa thời mainstream hóa”.

Không chỉ gây chú ý bằng âm nhạc, YC còn xuất hiện với hình ảnh mới: mái tóc brat, lens đỏ và thần thái thách thức – đậm chất Hip Hop và cá tính. Trong bối cảnh rap Việt đang bàn luận sôi nổi về ranh giới giữa underground và mainstream, sự trở lại của YC được ví như “hơi thở cũ trong thân xác mới” – thô ráp, tự do và không ngại va chạm.

YC gắn liền với một phần tuổi trẻ của Rhymastic, với quãng thời gian sáng tác và hát rap khác hẳn với Rhymastic hiện tại. Tuy vậy, đôi khi Rhymastic vẫn “hóa thân” thành YC, để có thể sáng tác và hát rap theo cách “điên” nhất có thể, để “cho phép mình được bộc lộ hết cá tính, nói ra tất cả những gì mình muốn nói”, với những ngõ ngách mà một Rhymastic của những bản nhạc đại chúng như "Nến và hoa" có lẽ sẽ không cảm thấy phù hợp.