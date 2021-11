Resort ở Đà Nẵng, Quảng Nam giảm giá hơn 50% để hút khách

"Những du khách chúng tôi bán vé đi theo dạng nghỉ dưỡng sang trọng, combo hoặc ở các khu resort. Trong đó, một số địa điểm như Hoiana, Annatara Hoian resort... Du khách có xu hướng nghỉ dưỡng ở những vùng biển do chính sách giảm giá", ông Lộc nói.

Theo Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Việt Đà, du khách được công ty bán vé chủ yếu đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam. Cũng có khách đến từ nơi khác tại miền Trung, tuy nhiên số lượng không nhiều.

"Tại khu vực miền Trung, chúng tôi đón khách đi khép kín, combo. Hiện tại là thời điểm để đi vì quá rẻ, nhiều resort, khách sạn lớn giảm từ 50-70% giá phòng và các dịch vụ. Hiện tại ngày nào chúng tôi cũng có khách đặt, đặc biệt dịp cuối tuần. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là khách từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Khách ở các địa phương khác còn lo lắng việc cách ly, test nhanh Covid-19", ông Lộc chia sẻ.

Hội An, Mỹ Sơn (Quảng Nam) là những điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho biết hiệp hội luôn thống nhất với chủ trương của Chính phủ về việc mở cửa du lịch. Trong đó, việc mở cửa phải an toàn và an toàn thì mới mở cửa, an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho hay 3 lần kích cầu du lịch, ngành du lịch mở rồi lại đóng khiến các doanh nghiệp còn dè dặt khi mở lại các hoạt động du lịch.

"Doanh nghiệp mong muốn ngành du lịch sẽ mở cửa một cách bền vững, nếu có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng thì có biện pháp phong tỏa nhỏ, không đóng cửa hẳn. Nếu bảo đảm nguyên tắc như vậy thì doanh nghiệp mới yên tâm mở cửa ổn định", ông Thủy cho hay.