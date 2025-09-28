Real thủng 5 bàn trước Atletico sau 75 năm, Xabi chỉ thẳng vấn đề

Sau 7 trận toàn thắng (6 ở La Liga và 1 tại Champions League), Real Madrid do Xabi Alonso cầm quân, đã ngã ngựa ở trận chiến không chỉ là 3 điểm – derby Madrid, với tỷ số đậm đà 2-5.

Julian Alvarez (nhận giải Cầu thủ hay nhất trận) cùng đồng đội làm nên chiến thắng to cho Atletico. Ảnh: AM

Đây là lần đầu tiên sau 75 năm, Atletico mới lại ghi được 5 bàn trở lên vào lưới Real Madrid. Lần gần nhất họ chiến thắng với tỷ số cao như vậy là ở trận derby diễn ra vào 1950. Khi đó, Atletico đè bẹp đối thủ cùng thành phố, với tỷ số 6-3.