Real Madrid thắng thuyết phục Barcelona, xây chắc ngôi đầu La Liga

Trận Siêu kinh điển giữa Real Madrid và Barcelona trên sân Bernabeu đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, với nhịp độ cao, nhiều tình huống kịch tính và màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đội chủ nhà Real Madrid giành chiến thắng 2-1, qua đó khẳng định vị thế số một tại La Liga mùa này.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đẩy cao đội hình, pressing tầm cao khiến Barcelona gặp khó trong khâu kiểm soát bóng. Phút 12, Kylian Mbappe đưa được bóng vào lưới đội khách, song bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Đội chủ nhà vẫn duy trì sức ép và được đền đáp ở phút 22 khi Jude Bellingham chọc khe tinh tế để Mbappe băng xuống dứt điểm mở tỷ số 1-0.

Real Madrid đánh bại Barcelona để xây chắc ngôi đầu (Ảnh: Reuters).

Bị dẫn trước, Barcelona vùng lên và có bàn gỡ hòa ở phút 38. Trong một pha phản công nhanh, Fermin Lopez dứt điểm chuẩn xác hạ gục Courtois, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Real Madrid lại vượt lên dẫn 2-1 nhờ pha phối hợp đẹp mắt giữa Vinicius, Militao và Bellingham ở phút 43.

Bước sang hiệp 2, Real Madrid có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng Mbappe bỏ lỡ quả phạt đền khi không thể thắng được thủ thành Szczesny. Barcelona sau đó dồn ép quyết liệt, song hàng thủ đội chủ nhà với sự chắc chắn của Militao đã hóa giải thành công các đợt tấn công nguy hiểm. Trong khi đó, những pha phản công của Mbappe và Rodrygo khiến khung thành đội khách luôn đặt trong tình trạng báo động.

Những phút bù giờ, Pedri nhận thẻ đỏ rời sân, khiến Barcelona không thể tạo nên bất ngờ. Real Madrid bảo toàn chiến thắng 2-1, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng và thể hiện bản lĩnh của ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.