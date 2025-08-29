Real Madrid có thể để Dani Ceballos ra đi trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa vào ngày 1-9 và ngôi sao Adam Wharton của Crystal Palace nổi lên như mục tiêu hàng đầu của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha để thay thế Ceballos. Điều đó đồng nghĩa, Real Madrid nhắm đến mục tiêu của MU vào phút chót.

Real Madrid được cho là đang nhắm đến tuyển thủ Anh Adam Wharton nếu Dani Ceballos rời đi vào mùa hè này. Ceballos được đồn đoán sẽ chuyển đến Marseille và sự ra đi của anh có thể buộc Real Madrid phải hành động gấp trên thị trường chuyển nhượng.

Los Blancos là một trong số nhiều CLB được cho là quan tâm đến Adam Wharton, trong khi Manchester United, Liverpool và Manchester City cũng theo dõi sát sao tiền vệ của Crystal Palace này, đặc biệt là "quỷ đỏ" thành Manchester.