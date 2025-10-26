Real Madrid đấu Barca: Sức mạnh Kylian Mbappe

Trùng hợp thay, ngày 26/10 năm ngoái, La Liga chứng kiến trận Siêu kinh điển ở Bernabeu, nơi Barcelona thắng Real Madrid 4-0 và Kylian Mbappe bị thổi việt vị tới 8 lần, con số kỷ lục trong sự nghiệp của anh. Khi đó, tờ L’Equipe của Pháp còn phải lên tiếng “kêu cứu”. “Cần phải cứu lấy cầu thủ Mbappe”, tờ báo giật tít. Tuần này, trước trận gặp Juventus, khi được hỏi về phong độ ghi bàn khủng khiếp của Mbappe (15 bàn sau 12 trận), Xabi Alonso nói một điều vượt ra ngoài khía cạnh chuyên môn: “Cậu ấy đang ở trong một giai đoạn tuyệt vời về cả cuộc sống lẫn tinh thần sau thời gian thích nghi mùa trước”.
Trận Siêu kinh điển lần này đến trong bối cảnh “bẫy việt vị” mà Barcelona từng giăng ra khiến Mbappe khốn đốn cách đây 12 tháng dường như không còn hiệu quả như trước. Các đội như Rayo Vallecano, Sevilla hay Girona đều đã tìm ra cách khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Barca, một hướng tấn công rõ ràng cho ngôi sao người Pháp, đặc biệt khi giờ đây anh có một chân chuyền như Arda Guler, điều mà mùa trước Real Madrid hầu như không có.
“Với phẩm chất của các cầu thủ chúng tôi, những tình huống như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng trước hết, chúng tôi phải làm tốt hơn nhiều điều khác. Không chỉ là những gì diễn ra sau lưng đối thủ, mà là cách chúng tôi tạo ra được những đường chuyền đó và từ vị trí nào”, Alonso nói vào thứ Bảy, với phong thái kín tiếng quen thuộc.
Phong độ xuất sắc nhất của Mbappe xuất hiện giữa lúc hàng thủ Barca đang bất ổn. Trong số 12 đối thủ mà đội bóng xứ Catalunya đã gặp, một nửa tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ngang hoặc cao hơn chính họ – một dấu hiệu cho thấy sự mong manh của hệ thống phòng ngự.
Kể từ sau trận thua 0-4 và 8 lần việt vị đó, Real Madrid đã dần đánh mất uy tín trước các đối thủ lớn và đang cần một cú hích tinh thần. Chỉ có Mbappe và Courtois là những người bước vào trận “El Clasico” với chút “vốn liếng” cá nhân. Mbappe chưa bao giờ ghi được 15 bàn chỉ sau 12 trận đầu tiên trong một mùa giải ở cấp CLB (thành tích gần nhất là 13 bàn ở mùa 2018-19); chưa bao giờ anh ghi bàn trong 11 trận liên tiếp cho cả CLB lẫn tuyển quốc gia (bao gồm 3 bàn cho tuyển Pháp từ tháng 9); và cũng chưa bao giờ anh cần ít phút đến thế để ghi bàn – trung bình 70 phút mỗi bàn, so với kỷ lục trước đây là 89 phút ở mùa 2022-23.
Xabi Alonso đã phải xử lý những biểu hiện không hài lòng của vài cầu thủ như Vinicius, Valverde hay Endrick, nhưng với Mbappe thì mọi chuyện lại khác: nụ cười luôn rạng rỡ - điều hiếm thấy ở một người Basque nghiêm nghị như ông. Là người tỉ mỉ và có phương pháp, Alonso đánh giá cao “tư duy lý trí” của Mbappe, cầu thủ mà theo lời ông “luôn làm theo hướng dẫn khi hiểu được lý do và biết chính xác mình cần làm gì”. “Cậu ấy rất phân tích, thông minh, làm mọi thứ đều có lý do. Giờ mọi thứ đã ăn khớp trong đầu Kylian, nên phong độ mới tốt đến vậy”, Alonso chia sẻ.
Trong các buổi nói chuyện và tập luyện – mà Alonso từ chối tiết lộ chi tiết trước trận Siêu kinh điển – ông tập trung tìm cách giúp Mbappe xuất hiện ở những khu vực có thể gây sát thương lớn nhất. “Vấn đề là cậu ấy có thể làm gì để xuất hiện đúng lúc và trở nên quyết định hơn. Kylian phải biết di chuyển theo đồng đội, và đồng đội cũng phải hiểu được cậu ấy”.
Trong khi thế giới nhìn Mbappe như một “máy ghi bàn”, Xabi Alonso lại mô tả anh như một thủ lĩnh, người “nâng tầm chất lượng tập thể” của Real Madrid. “Tầm ảnh hưởng tích cực của Kylian đối với đội bóng gần như quan trọng ngang với số bàn thắng, giúp đồng đội di chuyển đúng cả khi có và không có bóng. Điều đó giúp chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt hơn. Mbappe thì lúc nào cũng sẽ ghi bàn, nhưng tầm ảnh hưởng của cậu ấy còn lớn hơn thế”, Alonso nhấn mạnh, ngụ ý đến sự cải thiện ở khâu phòng ngự – điểm yếu mùa trước của Mbappe.
Alonso khuyến khích Mbappe tham gia pressing nhiều hơn, trong khi vẫn duy trì hiệu suất khủng: số lần dứt điểm (33) ngang bằng tổng của Vinicius, Rodrygo, Mastantuono và Brahim Diaz cộng lại. Mùa trước, ban huấn luyện của Carlo Ancelotti vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn hài lòng với “tác động tổng thể” mà Mbappe mang lại. Còn ở mùa này, Xabi Alonso nhấn mạnh đến “ảnh hưởng tích cực ngoài các bàn thắng”. “Siêu kinh điển là thời khắc của Kylian”, Alonso lạc quan.