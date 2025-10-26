Real Madrid đấu Barca: Sức mạnh Kylian Mbappe

Trùng hợp thay, ngày 26/10 năm ngoái, La Liga chứng kiến trận Siêu kinh điển ở Bernabeu, nơi Barcelona thắng Real Madrid 4-0 và Kylian Mbappe bị thổi việt vị tới 8 lần, con số kỷ lục trong sự nghiệp của anh. Khi đó, tờ L’Equipe của Pháp còn phải lên tiếng “kêu cứu”. “Cần phải cứu lấy cầu thủ Mbappe”, tờ báo giật tít. Tuần này, trước trận gặp Juventus, khi được hỏi về phong độ ghi bàn khủng khiếp của Mbappe (15 bàn sau 12 trận), Xabi Alonso nói một điều vượt ra ngoài khía cạnh chuyên môn: “Cậu ấy đang ở trong một giai đoạn tuyệt vời về cả cuộc sống lẫn tinh thần sau thời gian thích nghi mùa trước”.

Mbappe đang có phong độ cao. Ảnh: EFE

Trận Siêu kinh điển lần này đến trong bối cảnh “bẫy việt vị” mà Barcelona từng giăng ra khiến Mbappe khốn đốn cách đây 12 tháng dường như không còn hiệu quả như trước. Các đội như Rayo Vallecano, Sevilla hay Girona đều đã tìm ra cách khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Barca, một hướng tấn công rõ ràng cho ngôi sao người Pháp, đặc biệt khi giờ đây anh có một chân chuyền như Arda Guler, điều mà mùa trước Real Madrid hầu như không có.