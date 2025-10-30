Real Madrid chuẩn bị kiện UEFA với phản ứng dữ dội

UEFA đã ra tuyên bố riêng sau những diễn biến mới nhất. Tuyên bố mở đầu: " UEFA ghi nhận phán quyết hôm nay của Tòa Phúc thẩm Madrid liên quan đến cái gọi là Super League.

"Do đó, CLB tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động vì lợi ích của bóng đá toàn cầu và người hâm mộ, đồng thời yêu cầu UEFA bồi thường cho những thiệt hại đáng kể mà họ phải gánh chịu", Real Madrid nói thêm.

Phán quyết này mở đường cho những yêu cầu bồi thường đáng kể cho những thiệt hại mà CLB phải gánh chịu. Real Madrid cũng báo cáo rằng trong suốt năm 2025, các cuộc thảo luận sâu rộng đã được tổ chức với các quan chức cấp cao của UEFA để tìm cách thực hiện những cải cách cần thiết, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về việc quản trị minh bạch hơn, bền vững tài chính, bảo vệ sức khỏe cầu thủ và cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ, bao gồm các tùy chọn xem trận đấu miễn phí và có thể truy cập toàn cầu như những tùy chọn được sử dụng cho FIFA Club World Cup".

Phán quyết này không xác nhận dự án Super League bị hủy bỏ, cũng như không làm suy yếu các quy tắc ủy quyền hiện hành của UEFA. Nó được thông qua vào năm 2022 và được cập nhật vào năm 2024, vẫn có hiệu lực đầy đủ. Các quy tắc này đảm bảo rằng bất kỳ giải đấu xuyên biên giới nào cũng được đánh giá dựa trên các tiêu chí khách quan, minh bạch, không phân biệt đối xử và cân xứng.

Diễn biến này diễn ra sau khi Nghị viện Châu Âu tháng này thông qua một nghị quyết mang tính bước ngoặt, tái khẳng định rõ ràng sự phản đối đối với “các giải đấu ly khai” vì chúng “gây nguy hiểm cho toàn bộ hệ sinh thái thể thao”. UEFA sẽ xem xét kỹ lưỡng phán quyết này trước khi quyết định bất kỳ bước đi tiếp theo nào và sẽ không bình luận thêm ở giai đoạn này.

Trong khi đó, UEFA vẫn kiên định với mô hình thể thao ở châu Âu, được xây dựng dựa trên giá trị thể thao, quyền truy cập mở, sự đoàn kết và bảo vệ mô hình kim tự tháp bóng đá. UEFA sẽ tiếp tục hợp tác với các hiệp hội, giải đấu, CLB, cầu thủ, người hâm mộ và các cơ quan công quyền để bảo vệ sự thống nhất của bóng đá châu Âu".

Diễn biến mới nhất diễn ra sau khi ban tổ chức Super League A22 Sports chia sẻ đề xuất mới về một giải đấu mở rộng vào năm 2023. Giải đấu sẽ có 64 đội chia thành ba hạng đấu, có quyền thăng hạng và xuống hạng và "không có thành viên thường trực".

Ý tưởng này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số chuyên gia và cựu cầu thủ chuyên nghiệp, trong đó cựu đội trưởng Manchester United Gary Neville là một trong những người phản đối gay gắt nhất. "Đây là một sự ô nhục tột cùng và chúng ta phải giành lại quyền lực ở đất nước này từ các CLB hàng đầu của giải đấu. Trong đó có CLB của tôi", Neville phát biểu trong một bài phát biểu dài vào năm 2021.