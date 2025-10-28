Real Madrid chia phe: Từ Alonso đến núi lửa Vinicius

“Tôi à? Tôi à? Thưa ông, thưa ông!” , Vini hét lên từ vòng tròn giữa sân. Vừa đi, Vinicius vừa vung tay phẫn nộ tiến về khu kỹ thuật, đập tay với Rodrygo và tiếp tục la hét khi đi ngang qua Alonso: “Lúc nào cũng là tôi! Tôi sẽ rời đội! Tốt hơn là tôi đi luôn!” . Anh không chào HLV, còn Alonso đáp lại, gần như không nhìn, “Thôi nào, Vini, đừng như thế nữa” . Tiền đạo Brazil tránh cái ôm của trợ lý Parrilla rồi bước xuống đường hầm.

Trong thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay thậm chí Luka Modric đều từng tỏ thái độ khi Zinedine Zidane hoặc Carlo Ancelotti rút họ khỏi sân. Một vài lời lẩm bẩm khó nghe, có thể lợi dụng rào cản ngôn ngữ, vài phút cau có trên ghế dự bị, tất cả đều xảy ra. Nhưng chưa ai trong số những chủ nhân Quả bóng vàng ấy phản ứng dữ dội như Vinicius Junior hôm Chủ nhật vừa qua. Khi Xabi Alonso quyết định thay anh ở phút 72 trận El Clasico với Barcelona, cầu thủ người Brazil, như một ngọn núi lửa hoạt động không ngừng, đã bùng nổ ngay giữa sân Bernabeu.

HLV thủ môn Luis Llopis lập tức chạy theo. Vài phút sau, Vinicius trở lại băng ghế dự bị để xem nốt những phút cuối Siêu kinh điển, tham gia vào cuộc xô xát nhỏ với cầu thủ Barca sau tiếng còi mãn cuộc, rồi ôm đồng đội, và cả Alonso. Trong phòng họp báo, HLV người xứ Basque khẳng định ông sẽ “xử lý nội bộ trong tuần này”.

Tất cả diễn ra chiều Chủ nhật. Đến sáng thứ Hai, bầu không khí tại Valdebebas tràn đầy niềm vui sau chiến thắng tinh thần quan trọng, nhưng đồng thời cũng nổ ra cuộc tranh luận, cả trong CLB lẫn trên mạng xã hội. Người hâm mộ chia phe: một số cho rằng phản ứng của Vinicius là thái quá; số khác lại thấy dễ hiểu, vì không hiểu vì sao Alonso rút một trong những ngôi sao lớn nhất khi trận đấu còn gần 20 phút chính thức.

Trong văn phòng ở Bernabeu, cuộc trò chuyện cũng xoay quanh hai chiều ý kiến tương tự, nhưng có phần cảm thông hơn cho tính cách bốc đồng của Vini, người họ đã quen thuộc và vẫn luôn bảo vệ từ ngày anh đến CLB. “Vini là người bộc phát, nhưng có tấm lòng tốt”, một nguồn tin nói. Họ thừa nhận phản ứng của anh là “không cần thiết”, nhưng cũng cho rằng việc thay anh quá sớm khiến cầu thủ này không có cơ hội tạo khác biệt ở những phút cuối, điều khiến nhiều người trong CLB không hài lòng.