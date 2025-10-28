Real Madrid chia phe: Từ Alonso đến núi lửa Vinicius

Trong thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay thậm chí Luka Modric đều từng tỏ thái độ khi Zinedine Zidane hoặc Carlo Ancelotti rút họ khỏi sân. Một vài lời lẩm bẩm khó nghe, có thể lợi dụng rào cản ngôn ngữ, vài phút cau có trên ghế dự bị, tất cả đều xảy ra. Nhưng chưa ai trong số những chủ nhân Quả bóng vàng ấy phản ứng dữ dội như Vinicius Junior hôm Chủ nhật vừa qua. Khi Xabi Alonso quyết định thay anh ở phút 72 trận El Clasico với Barcelona, cầu thủ người Brazil, như một ngọn núi lửa hoạt động không ngừng, đã bùng nổ ngay giữa sân Bernabeu.
“Tôi à? Tôi à? Thưa ông, thưa ông!”, Vini hét lên từ vòng tròn giữa sân. Vừa đi, Vinicius vừa vung tay phẫn nộ tiến về khu kỹ thuật, đập tay với Rodrygo và tiếp tục la hét khi đi ngang qua Alonso: “Lúc nào cũng là tôi! Tôi sẽ rời đội! Tốt hơn là tôi đi luôn!”. Anh không chào HLV, còn Alonso đáp lại, gần như không nhìn, “Thôi nào, Vini, đừng như thế nữa”. Tiền đạo Brazil tránh cái ôm của trợ lý Parrilla rồi bước xuống đường hầm.
HLV thủ môn Luis Llopis lập tức chạy theo. Vài phút sau, Vinicius trở lại băng ghế dự bị để xem nốt những phút cuối Siêu kinh điển, tham gia vào cuộc xô xát nhỏ với cầu thủ Barca sau tiếng còi mãn cuộc, rồi ôm đồng đội, và cả Alonso. Trong phòng họp báo, HLV người xứ Basque khẳng định ông sẽ “xử lý nội bộ trong tuần này”.
Tất cả diễn ra chiều Chủ nhật. Đến sáng thứ Hai, bầu không khí tại Valdebebas tràn đầy niềm vui sau chiến thắng tinh thần quan trọng, nhưng đồng thời cũng nổ ra cuộc tranh luận, cả trong CLB lẫn trên mạng xã hội. Người hâm mộ chia phe: một số cho rằng phản ứng của Vinicius là thái quá; số khác lại thấy dễ hiểu, vì không hiểu vì sao Alonso rút một trong những ngôi sao lớn nhất khi trận đấu còn gần 20 phút chính thức.
Trong văn phòng ở Bernabeu, cuộc trò chuyện cũng xoay quanh hai chiều ý kiến tương tự, nhưng có phần cảm thông hơn cho tính cách bốc đồng của Vini, người họ đã quen thuộc và vẫn luôn bảo vệ từ ngày anh đến CLB. “Vini là người bộc phát, nhưng có tấm lòng tốt”, một nguồn tin nói. Họ thừa nhận phản ứng của anh là “không cần thiết”, nhưng cũng cho rằng việc thay anh quá sớm khiến cầu thủ này không có cơ hội tạo khác biệt ở những phút cuối, điều khiến nhiều người trong CLB không hài lòng.
Quyền lực tuyệt đối của Xabi Alonso
Dù vậy, quyết định thay người nằm trong quyền hạn mà Real Madrid đã giao trọn cho Xabi Alonso, một HLV đề cao tập thể hơn cá nhân, khác với Ancelotti, người thường tôn trọng “thứ bậc” trong phòng thay đồ. Vinicius chính là ví dụ điển hình. Cầu thủ Brazil phải ngồi dự bị 3 trong 13 trận mùa này, và kể từ khi Alonso nắm quyền (tính cả FIFA Club World Cup), anh chỉ được chơi trọn vẹn 90 phút ở 3 trong 19 trận.
Những con số đó khiến Vinicius và người đại diện của anh cảm thấy khó chịu, nhất là khi nhìn sang Kylian Mbappe: tiền đạo người Pháp đá trọn 8 trận, và chưa bao giờ bị thay ra trước phút 80. Thông điệp rất rõ ràng, trong mắt Alonso, họ không còn ở cùng đẳng cấp trong hệ thống chiến thuật.
Xabi yêu cầu cầu thủ chạy cánh trái phải hỗ trợ phòng ngự tích cực. Chỉ có Mbappe là được “miễn trừ”, vì anh bù lại bằng hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, 16 bàn sau 13 trận. Khi Vinicius có hai tình huống liên tiếp không lùi về hỗ trợ, Alonso lập tức tung Rodrygo vào thay.
Hợp đồng của Vinicius sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. Anh muốn gia hạn, nhưng các cuộc đàm phán đang đình trệ, vì chuyện lương bổng. Ban lãnh đạo Real Madrid rất quý Vini, coi anh là biểu tượng phát triển của CLB kể từ khi đến Valdebebas lúc 18 tuổi. Tuy nhiên, trong mắt ban huấn luyện hiện tại, tầm ảnh hưởng của Mbappe đang lớn hơn nhiều. Hệ quả là: nếu trên sân họ không cùng đẳng cấp, thì trên bảng lương cũng vậy.
Hiện tại, khi tháng 10 vẫn chưa khép lại, Real Madrid quyết định trao toàn quyền cho Xabi Alonso trong việc giải quyết vụ việc. CLB sẽ không can thiệp và không phạt Vinicius. “Xabi đủ bản lĩnh để xử lý chuyện này”, một lãnh đạo CLB khẳng định.
Vinicius, giống như toàn đội, đang được nghỉ 2 ngày. Anh sẽ trở lại Valdebebas vào thứ Tư để trò chuyện trực tiếp với Alonso. Cuộc đối thoại đó là chìa khóa để định hình mối quan hệ giữa hai nhân vật trung tâm của dự án mới tại Madrid.