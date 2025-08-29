Real Madrid bay 12 giờ tới châu Á đá Champions League

Kết quả bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League vừa được công bố, theo đó CLB Real Madrid phải thực hiện chuyến bay liền mạch kéo dài 12 giờ đồng hồ để chạm trán với CLB Kairat Almaty của Kazakhstan.

TP Almaty là thủ đô của Kazakhstan, nằm sát biên giới với Trung Quốc có độ cao lớn và khí hậu khắc nghiệt. Nếu đi bằng đường bộ từ Madrid đến Almaty phải mất 87 giờ. Về mặt địa lý Kazakhstan là quốc gia vùng Trung Á.