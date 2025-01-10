Real, Bayern thắng lớn ở Champions League

Lượt trận 2 vòng phân hạng Champions League đã kết thúc và đa phần các đội bóng lớn đều có những kết quả tích cực.

Harry Kane ghi cú đúp giúp Bayern thắng Pafos 5-1. (Ảnh: UEFA).

Hai đội bóng thắng đậm nhất là Bayern và Real Madrid đều có những trận đấu dễ dàng trên sân khách. Trong khi Real Madrid vượt qua Kairat 5-0 nhờ hat-trick của Mbappe thì Bayern cũng thắng Pafos 5-1 nhờ cú đúp đến từ Harry Kane.

Atletico Madrid cũng giành thắng lợi đậm 5-1 khi gặp Eintracht Frankfurt. Trong đó, 5 bàn thắng của thầy trò HLV Simone đến bởi 5 cầu thủ khác nhau.

Nếu như nhiều đội bóng danh tiếng có được chiến thắng thì Liverpool để thua Galatasaray 0-1 trên sân khách. Ở trận này, thủ thành Alisson dính chấn thương và có nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Đây là trận đấu mà HLV Slot đã gây bất ngờ lớn khi để Salah dự bị và thay thế bằng Frimpong ở vị trí tấn công cánh phải. Những sự điều chính này không khiến The Kop có được thế trận tấn công thuận lợi mà thậm chí còn để đội chủ nhà lấn lướt.

Phút 14, Szoboszlai phạm lỗi với Barış Alper Yılmaz trong vòng cấm Liverpool và trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Osimhen dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho Galatasray.

Khoảng thời gian còn lại là rất nhiều và The Kop cũng đã có những sự điều chỉnh trong hiệp 2 khi Salah được tung vào sân nhưng họ gần như bất lực trước hàng thủ đông người của Galatasray.

Ở các trận đấu khác, Marseille thắng đậm Ajax 4-0 để có 3 điểm đầu tay sau khi đã thất bại tại lượt trận đầu tiên. Inter Milan giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi hạ Slavia Prague 3-0 nhờ cú đúp của Lautaro Martinez.

Chelsea trải qua trận đấu rất vất vả khi đối đầu Benfica của tân HLV Mourinho nhưng vẫn giành được chiến thắng 1-0 nhờ tình huống phản lưới nhà của Ríos. Đáng chú ý, The Blues rời trận đấu với chỉ 10 người trên sân sau thẻ đỏ của Joao Pedro ở phút 90+6. Đây là lần thứ 3 trong 4 trận gần nhất Chelsea có cầu thủ bị thẻ đỏ.

Tại Na Uy, Tottenham trải qua trận đấu sóng gió trên sân của Bodø/Glimt khi bị dẫn trước 0-2 đến phút 66 nhưng cuối cùng vẫn kịp ghi 2 bàn để ra về với kết quả hòa 2-2.

﻿ Bayern Munich, Real Madrid và Inter Milan đang tạm chia sẻ những vị trí dẫn đầu với 2 trận toàn thắng. Liverpool tụt xuống hạng 16 sau trận thua Galatasaray.

