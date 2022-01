Razia Sultana - Nữ vương bị giết sau khi lên ngôi 4 năm

Your browser does not support the audio element.

Razia Sultana là nữ vương duy nhất của vương quốc hồi giáo Delhi (các triều đại hồi giáo đã trị vì Ấn Độ từ năm 1206 đến năm 1526 sau công nguyên). Bà là con gái của vua Shams-ud-din Iltutmish. Vua Iltutmish từng chuẩn bị cho con trai cả Nasiruddin Mahmud làm người kế vị nhưng người con trai này đột ngột qua đời vào năm 1229.

Theo nhà sử học Minhaj-i-Siraj, vua Iltutmish tin rằng những người con trai khác của ông chỉ mải mê vui chơi, hưởng thụ và không có khả năng quản lý công việc sau khi ông qua đời. Vì thế khi vua Iltutmish lên đường tham gia chiến dịch Gwalior vào năm 1231, ông để con gái mình là Razia thay cha cai quản việc nước.

Razia đã làm tốt công việc mà cha giao phó nên Iltutmish quyết định chọn con gái làm người kế nhiệm. Khi các quý tộc đặt câu hỏi về quyết định này, Iltutmish từng trả lời rằng, Razia có khả năng hơn các con trai của ông.