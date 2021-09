Rau cải có tốt cho người bệnh ung thư tuyến giáp?

Ung thư là bệnh lý phức tạp, nó có thể do nhiều nguyên nhân kết hợp gây nên, do đó để đánh giá chính xác rằng một tác nhân cụ thể có gây ung thư hay không là điều không hề dễ dàng. Việc thiết kế ra các nghiên cứu có đối chứng, để tìm xem có mối liên quan mật thiết giữa tác nhân có thể gây ung thư và khả năng mắc ung thư thật sự là rất phức tạp, và có nhiều sai số.

*Các loại hạt và quả

Nhóm thực phẩm này rất giàu vitamin, protein, magie, các chất chống ôxy hóa. Rất tốt cho hoạt động của tuyến giáp. Người bệnh tuyến giáp nên tăng cường táo, cà chua, dâu tây, hạt điều, hạnh nhân… trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Tăng cường ăn dâu tây, táo trong khẩu phần ăn của người bệnh ung thư tuyến giáp.

* Cá

Các axit béo omega-3 trong các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ hoặc cá mòi là sự lựa chọn tuyệt vời cho bữa trưa và tối. Bệnh tuyến giáp, nhất là suy giáp không được kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim do mức lipoprotein trọng lượng thấp (LDL), cholesterol xấu tăng cao. Omega-3 có tác dụng giúp giảm viêm, tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch.

Cá cũng là một nguồn cung cấp selen, cần thiết cho hoạt động của tuyến giáp. Selen cũng giúp giảm viêm hiệu quả.

* Thịt đỏ

Thịt đỏ giàu protein rất tốt cho người mắc ung thư tuyến giáp. Trong đó, thịt nạc là nguồn thực phẩm quen thuộc dễ mua, dễ chế biến và dễ tiêu hóa. Nên tránh các loại nội tạng động vật vì chứa nhiều axit lipoid gây ảnh hưởng đến hoạt động tuyến giáp, đồng thời làm giảm hiệu quả của các loại thuốc điều trị.

