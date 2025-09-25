Rất ít quốc gia theo kịp tốc độ phát triển đổi mới sáng tạo của Việt Nam

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) vừa công bố báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025. Với điểm số tổng thể tăng từ 36,2 năm 2024 lên 37,1 năm 2025, Việt Nam duy trì vị trí thứ 44 trong tổng số 139 quốc gia và nền kinh tế, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2024.

Thành tích "rất hiếm hoi" trong lịch sử

Trong buổi hội đàm với Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng sáng 25/9, Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang đã đánh giá cao vai trò Bộ KH&CN trong quá trình phát triển chiến lược của Việt Nam. Ông chỉ ra Việt Nam được xem là hình mẫu của việc kết hợp sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo ở các nước đang phát triển.

Ông Daren Tang, Tổng Giám đốc WIPO chia sẻ với báo chí sáng 25/9. Ảnh: Minh Sơn

Trong nhiều năm, Việt Nam luôn đạt thứ hạng cao về hiệu quả trong GII. Với việc tăng từ thứ hạng 76 năm 2013 lên 44 năm 2025, “rất ít quốc gia đuổi kịp tốc độ phát triển của Việt Nam trên bảng xếp hạng”, ông nói. Đây cũng là thành tích “hiếm hoi trong lịch sử”.