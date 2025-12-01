Rashford ra phán quyết về tương lai tại Barcelona

HLV Hansi Flick đã ca ngợi màn trình diễn của Rashford sau khi anh ghi hai bàn tại Champions League, giúp Barcelona đánh bại Newcastle 2-1 tại St James' Park tháng trước. "Tôi không ngạc nhiên về những bàn thắng của Marcus Rashford", HLV Hansi Flick của Barcelona nói sau trận đấu, "Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Kỹ năng và khả năng dứt điểm của cậu ấy thật đáng kinh ngạc.

Trong tám trận gần nhất thi đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia, Rashford đã đóng góp bốn bàn thắng và bốn pha kiến ​​tạo. Pha lập công gần nhất của Rashford đến trong trận thua sốc 1-4 của Barca trước Sevilla, khiến nhà vô địch La Liga đánh mất ngôi đầu bảng.

Tôi nghĩ trong hiệp một, Rashford đã cố gắng tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại không dứt điểm được. Sang hiệp hai thì lại có. Với một tiền đạo, ghi bàn luôn là điều tuyệt vời. Tôi thực sự hạnh phúc. Rashford là một cầu thủ quan trọng. Khi chúng tôi trao đổi trước mùa giải về những gì đội bóng cần, chúng tôi cảm thấy cần một cầu thủ như Rashford. Khi có cơ hội [ký hợp đồng với Rashford, tôi đã nói rằng chúng tôi phải làm điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc".

Marcus Rashford gần đây đã bày tỏ mong muốn được gắn bó lâu dài với nhà vô địch La Liga. "Tôi muốn ở lại Barcelona càng nhiều mùa giải càng tốt. Chúng ta hãy chờ xem", Rashford nói với TNT Sports (Anh), "Tôi phải tập trung vào việc cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình và cố gắng giúp đỡ đội bóng bằng mọi cách có thể".

Rashford nói thêm: "Tôi đang học hỏi rất nhiều, đây là một phong cách bóng đá mới. Nó đang giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Thành thật mà nói, đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi luôn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Barcelona, ​​mọi cầu thủ cùng tuổi tôi đều đã xem họ thi đấu, đó là thứ bóng đá tuyệt vời".

Giám đốc thể thao của Barca, Deco, gần đây đã chia sẻ với tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha): "Không có điều khoản phạt nào trong hợp đồng cho mượn nếu chúng tôi không ký hợp đồng với Marcus Rashford. Chúng tôi có tùy chọn ký hợp đồng dài hạn với Rashford nếu muốn. Còn quá sớm để nói về quyết định cho mùa giải tới, điều quan trọng là chúng tôi hài lòng với cậu ấy".