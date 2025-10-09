Rashford khóa sổ chiến thắng 5 sao của đội tuyển Anh

Harry Kane, với bản năng sát thủ quen thuộc, khai thông thế bế tắc bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc do Declan Rice thực hiện. Tiếp đó, Noni Madueke, cầu thủ trẻ của Chelsea, trở thành điểm nhấn trong hiệp một. Anh di chuyển thông minh, liên tục quấy rối hàng thủ đối phương trước khi đích thân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.
Bàn thắng giúp Madueke mở tài khoản trong màu áo đội tuyển Anh, đồng thời làm nổi bật sự hòa hợp của một thế hệ mới.
Hiệp hai tiếp tục là sàn diễn của các cầu thủ trẻ. Ezri Konsa và Marc Guehi, hai trung vệ vốn được đánh giá cao ở Premier League, đều có pha dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 4-0. Serbia sau đó rơi vào thế khó khi Nikola Milenkovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Harry Kane.
Trong thế trận thiếu người, họ hoàn toàn vỡ trận và để Marcus Rashford khóa sổ chiến thắng 5-0 bằng quả phạt đền sau khi Ollie Watkins bị phạm lỗi trong vòng cấm. Kết quả này giúp đội tuyển Anh xây chắc ngôi đầu bảng K và nắm toàn quyền tự quyết tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2026.
Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, cơn mưa gôn này cho thấy quan điểm bóng đá mới của ông thầy người Đức Tuchel đã được các cầu thủ hấp thụ nhanh chóng. Đội tuyển Anh chơi pressing mạnh mẽ, chuyền bóng sáng tạo và luôn giữ được sự kỷ luật nơi hàng thủ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Kane, Rashford với sức trẻ của Madueke, Rogers hay Anderson tạo nên bức tranh đầy sức sống.