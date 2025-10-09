Rashford khóa sổ chiến thắng 5 sao của đội tuyển Anh

TÂM VÕ| 10/09/2025 07:45

Đội tuyển Anh vừa có một buổi tối rực lửa tại Belgrade khi đánh bại Serbia với tỷ số 5-0, một kết quả làm bùng nổ niềm tin nơi người hâm mộ với thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Harry Kane, với bản năng sát thủ quen thuộc, khai thông thế bế tắc bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc do Declan Rice thực hiện. Tiếp đó, Noni Madueke, cầu thủ trẻ của Chelsea, trở thành điểm nhấn trong hiệp một. Anh di chuyển thông minh, liên tục quấy rối hàng thủ đối phương trước khi đích thân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng giúp Madueke mở tài khoản trong màu áo đội tuyển Anh, đồng thời làm nổi bật sự hòa hợp của một thế hệ mới.

đội tuyển Anh
Noni Madueke ăn mừng với đồng đội sau khi nhân đôi cách biệt cho đội khách. Ảnh: EPA.

Hiệp hai tiếp tục là sàn diễn của các cầu thủ trẻ. Ezri Konsa và Marc Guehi, hai trung vệ vốn được đánh giá cao ở Premier League, đều có pha dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 4-0. Serbia sau đó rơi vào thế khó khi Nikola Milenkovic phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Harry Kane.

Trong thế trận thiếu người, họ hoàn toàn vỡ trận và để Marcus Rashford khóa sổ chiến thắng 5-0 bằng quả phạt đền sau khi Ollie Watkins bị phạm lỗi trong vòng cấm. Kết quả này giúp đội tuyển Anh xây chắc ngôi đầu bảng K và nắm toàn quyền tự quyết tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2026.

Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, cơn mưa gôn này cho thấy quan điểm bóng đá mới của ông thầy người Đức Tuchel đã được các cầu thủ hấp thụ nhanh chóng. Đội tuyển Anh chơi pressing mạnh mẽ, chuyền bóng sáng tạo và luôn giữ được sự kỷ luật nơi hàng thủ. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Kane, Rashford với sức trẻ của Madueke, Rogers hay Anderson tạo nên bức tranh đầy sức sống.

rashford-khoa-so-chien-thang-5-sao-cua-doi-tuyen-anh (3).jpg
Rashford ghi bàn thứ 5 cho đội tuyển Anh trên chấm phạt đền 11 mét. Ảnh: EPA.
Theo plo.vn
https://plo.vn/rashford-khoa-so-chien-thang-5-sao-cua-doi-tuyen-anh-post869714.html
Copy Link
https://plo.vn/rashford-khoa-so-chien-thang-5-sao-cua-doi-tuyen-anh-post869714.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Rashford khóa sổ chiến thắng 5 sao của đội tuyển Anh
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO