Rashford khóa sổ chiến thắng 5 sao của đội tuyển Anh

Harry Kane, với bản năng sát thủ quen thuộc, khai thông thế bế tắc bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc do Declan Rice thực hiện. Tiếp đó, Noni Madueke, cầu thủ trẻ của Chelsea, trở thành điểm nhấn trong hiệp một. Anh di chuyển thông minh, liên tục quấy rối hàng thủ đối phương trước khi đích thân dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thắng giúp Madueke mở tài khoản trong màu áo đội tuyển Anh, đồng thời làm nổi bật sự hòa hợp của một thế hệ mới.