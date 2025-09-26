Rashford góp công, Barcelona đua song mã với Real Madrid

26/09/2025 07:54

Rashford sắm vai kiến tạo, góp sức giúp Barcelona ngược dòng đánh bại tân binh Real Oviedo 3-1 để tiếp tục bám đuổi Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga.

Ngay từ những phút đầu, Barcelona kiểm soát thế trận nhưng không tận dụng được cơ hội. Dani Olmo suýt lập công với cú sút xa phút thứ 3, trong khi Raphinha cùng Rashford liên tục thử thách thủ môn Aaron Escandell. Đáng tiếc nhất là cú sút xa dội cột dọc của Raphinha ở phút 32.

Chỉ một phút sau, kịch bản bất ngờ xảy ra. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Alberto Reina khéo léo lốp bóng qua đầu Joan Garcia, mở tỷ số cho Oviedo. Hiệp một khép lại với lợi thế bất ngờ thuộc về đội chủ nhà.

Barca ngược dòng thành công trên sân khách - Ảnh: La Liga

Bước sang hiệp hai, HLV Hansi Flick tung De Jong vào sân và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 56, Eric Garcia kịp thời đón bóng bật ra từ cú sút trúng cột dọc của Ferran Torres, gỡ hòa 1-1.

Phút 70, Lewandowski để lại dấu ấn lớn với cú đánh đầu dũng mãnh sau đường treo bóng chuẩn xác của De Jong, đưa Barca vươn lên dẫn 2-1.

Đến phút 88, Rashford thực hiện quả phạt góc chuẩn mực để Ronald Araujo đánh đầu đập đất, ấn định chiến thắng 3-1, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh của Barcelona.

Ghi bàn

Real Oviedo: Reina (33')

Barcelona: Eric Garcia (56'), Lewandowski (70'), Araujo (88')

Đội hình xuất phát

Real Oviedo: Escandell, Ahijado, Bailly, Carmo, Abdel Rahim, Dendoncker, Reina, Chaira, Hassan, Cazorla, Rondon

Barcelona: Joan Garcia, Araujo, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, Casado, Olmo, Raphinha, Rashford, Torres

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-real-oviedo-vs-barcelona-la-liga-2025-26-vong-6-2445943.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-real-oviedo-vs-barcelona-la-liga-2025-26-vong-6-2445943.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bóng đá quốc tế
            Rashford góp công, Barcelona đua song mã với Real Madrid
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO