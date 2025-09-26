Rashford góp công, Barcelona đua song mã với Real Madrid

Ngay từ những phút đầu, Barcelona kiểm soát thế trận nhưng không tận dụng được cơ hội. Dani Olmo suýt lập công với cú sút xa phút thứ 3, trong khi Raphinha cùng Rashford liên tục thử thách thủ môn Aaron Escandell. Đáng tiếc nhất là cú sút xa dội cột dọc của Raphinha ở phút 32.

Chỉ một phút sau, kịch bản bất ngờ xảy ra. Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Alberto Reina khéo léo lốp bóng qua đầu Joan Garcia, mở tỷ số cho Oviedo. Hiệp một khép lại với lợi thế bất ngờ thuộc về đội chủ nhà.