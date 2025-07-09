Bản báo cáo cũng cho thấy chủ tịch Barcelona Joan Laporta và giám đốc thể thao Barcelona Deco chưa bao giờ bị thuyết phục về việc ký hợp đồng với Rashford, vì họ thích Nico Williams hoặc Luis Diaz hơn.

Theo tờ El Nacional của Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Barcelona cũng bày tỏ lo ngại về Rashford khi cho biết CLB kỳ vọng cầu thủ người Anh này sẽ có màn trình diễn tốt hơn vào thời điểm này. Bài báo nói thêm rằng các ông chủ thấy màn trình diễn của Rashford gây thất vọng cực lớn và họ mong đợi sự cải thiện sớm, nhưng sự kiên nhẫn của họ sẽ không vô hạn.

Rashford cũng được đưa vào sân thay người trong trận thắng mở màn mùa giải La Liga trước Mallorca và trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano, nhưng người hâm mộ và các chuyên gia vẫn chưa tin rằng anh sẽ là thành viên có giá trị trong đội hình của HLV Hansi Flick.

HLV Hansi Flick của Barca là người thúc đẩy thương vụ này, tin rằng ông có thể giúp Rashford tìm lại phong độ đã giúp anh trở thành siêu sao tại MU. Phát biểu sau trận mở màn mùa giải La Liga, HLV người Đức Flick cho biết ông tin tưởng Rashford sẽ tạo ra tác động mạnh mẽ đến nhà vô địch Tây Ban Nha.

"Marcus Rashford mang đến cho chúng tôi nhiều cơ hội hơn", HLV Hansi Flick của Barcelona nói tháng trước, "Tôi biết cậu ấy thoải mái hơn khi chơi ở vị trí tiền đạo cánh, nhưng với những điểm mạnh của mình, cậu ấy đóng góp rất nhiều cho lối chơi của chúng tôi. Tôi tin rằng chúng ta sẽ được chứng kiến ​​một Marcus Rashford xuất sắc trong mùa giải này".

Nhà vô địch La Liga sẽ phải trả khoản phí khoảng 4,3 triệu bảng Anh nếu họ quyết định để Rashford trở lại MU sớm. Chelsea cũng đã phải trả khoản phí phạt tương tự là 5 triệu bảng cho MU sau khi từ chối thực hiện nghĩa vụ ký hợp đồng với Jadon Sancho vào cuối mùa giải trước.

Tin tức này tiếp tục một năm đầy biến động của Marcus Rashford sau khi ban đầu có bất đồng với HLV Ruben Amorim, người đã chỉ trích thái độ của cầu thủ này trong quá trình tập luyện. Nói một cách gay gắt về Rashford vào đầu năm, Amorim cho biết ông thà để HLV thủ môn 63 tuổi Jorge Vital ra sân thi đấu còn hơn là một cầu thủ "không cống hiến hết mình" cho đội bóng.