Rashford đưa ra phản ứng sau khi Barcelona kỷ luật

Marcus Rashford đã lên tiếng trên mạng xã hội sau khi có thông tin anh bị HLV Hansi Flick của Barcelona loại khỏi đội hình chính trong trận thắng Getafe 3-0 vì lý do kỷ luật. Tiền đạo người Anh đã chuyển đến gã khổng lồ xứ Catalan theo hợp đồng cho mượn có thời hạn một mùa giải từ Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Barcelona sẽ chi trả toàn bộ lương của Rashford và giữ điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng cho sản phẩm của lò đào tạo Old Trafford vào cuối mùa giải này. Cầu thủ 27 tuổi người Anh đã thể hiện phong độ đáng khích lệ trong những lần ra sân gần đây cho Barcelona, với một pha kiến ​​tạo trong trận đấu với Valencia, trước khi ghi hai bàn vào lưới Newcastle United tại Champions League.