Marcus Rashford đã được sắp xếp đá chính cho Barcelona trong trận đấu với Getafe vào rạng sáng nay 22-9 ở vòng 5 La Liga nhưng cầu thủ được Manchester United cho mượn này đã bị HLV Hansi Flick đẩy xuống băng ghế dự bị sau khi đến tập muộn. Rashford bị loại khỏi đội hình Barcelona vì vô kỷ luật, tương tự những gì xảy ra với anh tại Old Trafford dưới thời HLV Erik Ten Hag.

Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Rashford lập cú đúp tuyệt vời vào lưới Newcastle tại Champions League. Tuy nhiên, tờ The Athletic (Anh), cũng như tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha, đưa tin Rashford đã đến muộn trong buổi tập sáng của Barcelona trước trận đấu với Getafe.