Rapper siêu giàu chia cho vợ cũ 100 triệu USD để đổi lấy tự do

Tuy nhiên Dr. Dre đã phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định chưa bao giờ bạo hành hay đe dọa sự an toàn về thể chất của vợ cũ. Sau khi được tòa xử ly hôn hồi đầu tháng, Dr. Dre đăng bức ảnh với phía sau là những quả bóng xếp thành chữ "Đã ly hôn".

Your browser does not support the video tag.

An Na