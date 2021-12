Rapper 28 tuổi bị đâm chết ở hậu trường lễ hội âm nhạc

Rapper Drakeo the Ruler tên thật là Darrell Caldwell sinh năm 1993. Tối 19/12, anh đã bị đâm ở phía sau sân khấu lễ hội âm nhạc Once Upon a Time tại ở Los Angeles, Mỹ. Vết thương quá nặng nên rapper 28 tuổi không thể qua khỏi ngay sau đó.