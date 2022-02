Rapper 22 tuổi Tdott Woo bị bắn chết

TDott từng xuất hiện trong video âm nhạc cho bài hát hit năm 2019 của Pop Smoke mang tên Welcome To The Party. TDott Woo cũng thể hiện khả năng khiêu vũ trong video âm nhạc của Fivio Foreign - Big Drip.

Bà của TDott Woo chia sẻ với tờ Daily News rằng: "Tôi không thể ngủ được khi biết tin này. Cháu tôi là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nó thích ca hát và nhảy múa, nó rất đam mê âm nhạc".

"Thời điểm sự việc xảy ra, có vẻ như ai đó đã gọi cháu tôi và nó đi ra ngoài. Tôi nghe thấy bốn phát súng nổ rất nhanh. Khi nghe tiếng súng nổ, tôi nhận ra nó quá gần nhà mình. Sau đó, tôi phát hiện ra đó là cháu trai của tôi, nó đã bị bắn, nó đã chết trong bệnh viện. Kẻ giết người quá độc ác".

Bà của TDott Woo nói với phóng viên rằng TDott Woo mới quay trở lại Brooklyn, New York, Mỹ sau chuyến đi đến Los Angeles, nơi anh thực hiện một video ca nhạc.