'Rap Việt' tập 3: Thí sinh đang giới thiệu Wowy đạp cần chọn luôn

Được nhá hàng trước đó, sự xuất hiện của Sol7 trong Rap Việt mùa 2 tập 3 được khán giả mong chờ.

Trích đoạn phần trình diễn và cuộc chiến tranh giành Sol7 từ các HLV

Vừa xuất hiện trên sân khấu, Sol7 đã khiến HLV Wowy đạp cần “đặt cọc” và khẳng định với MC Trấn Thành rằng: “Dạ em bấm trước, em khỏi cần kiểm tra chất lượng luôn anh” trước sự ngỡ ngàng của người xem.

Sol7 mang đến chương trình bản rap Back To HomeTown dựa trên bài hát gốc Đêm Nay Anh Mơ Về Em của mình. Không chờ đợi lâu hơn được nữa, ngay sau khi câu hát “Long time no see…” của Sol7 vừa cất lên , HLV Binz lập tức “chốt đơn” và rồi sau đó Karik, Rhymastic cũng lần lượt bị chinh phục.