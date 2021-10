'Rap Việt' tập 2: Chưa cất giọng, 'quái vật' Blacka đã được Rhymastic đạp cần chọn

Your browser does not support the video tag.

Trích đoạn phần trình diễn của Blacka

Sàn đấu Rap Việt mùa 2 tối 23/10 nóng hơn khi có sự xuất hiện Blacka (Hồ Thiên Ân) - thí sinh mà Trấn Thành mệnh danh là “chiến binh khủng” và xem đó là thách thức lớn với dàn HLV và Giám khảo.

Chỉ mới 5 giây mở đầu với vài nốt nhạc của bản rap Sài Gòn Có Em dựa trên bài hát gốc Sài Gòn Đẹp Lắm, cả trường quay đã phải ngơ ngác khi HLV Rhymastic bất ngờ đạp cần chọn đầu tiên dù Blacka chưa cất lên lời nào.