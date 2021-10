Rap Việt tập 1: Mai Âm Nhạc khiến bộ 6 và Trấn Thành có thêm biệt danh mới

Rap Việt mùa 2 khai hỏa bùng nổ với loạt điều bất ngờ từ chiếc ghế Giám khảo, Huấn luyện viên đến dàn thí sinh có mặt tại tập mở màn chương trình.

Là thí sinh nữ đầu tiên, Mai Âm Nhạc đã tạo dấu ấn với khán giả. Sở hữu lượng follow khủng trên các nền tảng mạng xã hội, nữ rapper không chỉ được người ta nhớ đến bởi tính cách hài hước, mà còn ghi dấu bởi tài năng âm nhạc của mình.