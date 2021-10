Rap Việt tập 1: Dàn HLV tung Nón vàng, máu lửa giành thí sinh

Ngay từ vòng casting, Seachains - chủ nhân hit Simple Love đã luôn nhận được sự quan tâm lớn. Với những gì đã thể hiện trong các sản phẩm âm nhạc cá nhân trước đó, càng khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vào nam rapper này tại đường đua Rap Việt mùa 2.

Trích đoạn phần nhận xét và tung nón vàng từ 3 huấn luyện viên dành cho Seachains

Đầy bản lĩnh, chàng rapper đến từ OTD đã vượt qua mọi áp lực tâm lý và mang đến phần dự thi thật sự bùng nổ từ ý tưởng đến cách trình diễn.

Giai điệu mới lạ pha chất rock, cùng lối đi lyric đầy phá cách đã giúp bản rap Cảm Nhận dựa trên bài hát gốc Suy Nghĩ Trong Anh của Seachains khiến Giám khảo (GK) lẫn Huấn luyện viên (HLV) phải bật tung khỏi ghế nóng để hòa cùng không khí của tiết mục.