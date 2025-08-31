Rạp phim ở Anh mở các suất chiếu riêng dành cho thú cưng

Ý tưởng mở suất phim dành cho thú cưng nhanh chóng gây sốt, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu chó tại Anh - Ảnh: Irina Werning

Từ năm 2017, hệ thống rạp Picturehouse tại London bắt đầu triển khai các suất chiếu thân thiện với chó. Đến nay, mô hình này đã lan rộng ra hàng chục rạp trên khắp nước Anh, trong đó riêng thủ đô có tới 18 địa điểm để khách hàng có thể trải nghiệm xem phim cùng thú cưng.

Các suất chiếu này chỉ bán một nửa số lượng vé so với thông thường để đảm bảo không gian rộng rãi cho các ''vị khách đặc biệt''. Ngoài ra, phòng chiếu được thiết kế lại để phù hợp với thú cưng, âm thanh giảm xuống mức vừa phải để không gây hoảng sợ, ánh sáng dịu nhẹ hơn so với các suất chiếu thông thường, ghế được phủ chăn mềm để tạo cảm giác thoải mái và dễ vệ sinh. Rạp còn chuẩn bị các phần ăn lành mạnh cho chó mèo, trong khi chủ nhân thưởng thức bắp rang bơ và nước ngọt.

Một điểm nhấn thú vị là ''pet zone'' - khu vực riêng để thú cưng có thể nằm, ngồi hoặc thậm chí ngủ trong suốt thời gian chiếu phim, đảm bảo vừa an toàn vừa dễ thương.

Đại diện Mike Miles - quản lý rạp Picturehouse Greenwich - cho biết: ''Nhiều khách hàng thường ngại đi xem phim vì không muốn để thú cưng ở nhà quá lâu. Việc mở suất chiếu dành riêng cho thú cưng không chỉ giúp họ yên tâm hơn mà còn biến trải nghiệm giải trí trở thành một hoạt động gắn kết giữa người và thú cưng. Đồng thời những người nuôi chó có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện, còn chúng tôi thì có cơ hội chơi đùa và ngắm những chú chó đáng yêu''.

Mỗi suất chiếu thường có hàng chục chú chó đủ giống loài tham dự. Nhiều ''khán giả bốn chân'' nằm ngoan ngoãn ngủ suốt phim, nhưng cũng có lúc không khí rộn ràng hơn, đặc biệt là khi trên màn ảnh xuất hiện nhân vật chó. Một số người nuôi chó còn hào hứng chuẩn bị trang phục hóa trang cho thú cưng khi đi xem phim.

Người nuôi chó có cơ hội gặp gỡ, giao lưu khi cùng nhau dắt chó đi xem phim - Ảnh: Irina Werning

Nhiếp ảnh gia Irina Werning, người từng ghi lại hiện tượng này trong nhiều tháng, nhận xét: ''Ở Anh, chó được coi như thành viên thực sự của gia đình. Việc có rạp phim riêng cho cả chủ và thú cưng là minh chứng rõ ràng nhất''.

Không ít chuyên gia nhận định, mô hình rạp phim thân thiện với thú cưng có thể trở thành xu hướng trong tương lai, đặc biệt tại những thành phố lớn, nơi thú cưng ngày càng được xem như bạn đồng hành. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hình thức này sẽ cần những quy định cụ thể để đảm bảo vệ sinh, an toàn và không gây phiền cho các khách hàng khác.

Nhiều khán giả đi xem phim cùng thú cưng bày tỏ sự thích thú: ''Tôi chưa từng nghĩ mình có thể ngồi xem phim với chú chó của mình ngay trong rạp. Nó khá ngoan và dường như cũng thích không khí này'', ''Cảm giác thật sự dễ thương khi cả phòng chiếu có hàng chục chú chó ngồi cạnh chủ nhân, thi thoảng còn sủa nhẹ khi có cảnh bất ngờ''...