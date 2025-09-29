Rạp cưới tốc mái, chú rể Thanh Hóa cùng 30 người lội nước rước dâu giữa mưa bão

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh đám cưới ngập nước ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Video thu hút hơn 30.000 lượt xem sau vài giờ đăng tải trên TikTok.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều địa bàn thuộc tỉnh Thanh Hóa hứng chịu mưa lớn, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo video, đoạn đường vào nhà gái bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài, chú rể cùng đoàn nhà trai phải bì bõm lội nước vào đón dâu.

Một khoảnh khắc khác ghi lại cảnh rạp cưới nhà gái ngập sâu, quan khách phải xắn quần, kéo váy lội nước để tiễn cô dâu về nhà chồng.

Video thu hút nhiều bình luận của dân mạng: “Mình cũng vừa cưới chiều qua, rạp cưới sập hoàn toàn, phải dựng lại”; “Một kỷ niệm mà cô dâu, chú rể cả đời không thể quên”; “Cứ nghĩ tích cực rằng cưới vào ngày mưa gió sẽ nhiều lộc. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn”...

Theo tìm hiểu, cô dâu, chú rể trong đám cưới gây xôn xao là Tường Vy (xã Thiệu Hóa) và Trần Dinh (xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 29/9.