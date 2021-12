Rangnick loại Pogba khỏi MU, Mbappe khiến PSG thua nặng

Ralf Rangnick ‘ủng hộ’ Pogba rời MU

HLV Ralf Rangnick được cho sẵn sàng để Paul Pogba rời MU theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa.

Hợp đồng của Pogba tại Old Trafford sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau nhưng không có động thái gia hạn, trước sự quan tâm của Juventus, PSG và Real Madrid.

Theo truyền thông Anh, Pogba muốn chờ xem MUnhư thế nào dưới tay Rangnick rồi mới ‘chốt hạ’ tương lai.

Tuy nhiên, theo Gazzetta dello Sport, HLV Rangnick, người sẽ còn ở lại Old Trafford thêm 2 năm sau mùa giải này, xác định MU không Paul Pogba và cũng không có kế hoạch thuyết phục một cầu thủ không có ý định cam kết, ở lại. Do vậy mà ông “ủng hộ" tiền vệ Pháp ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa.