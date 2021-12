Rangnick giúp MU cuỗm Rudiger, Haaland ra điều kiện Barca

Christian Falk của tờ Bild loan tin, MU theo dõi sát tình hình Antonio Rudiger tại Chelsea và sẵn sàng cho kế hoạch giành chữ ký của trung vệ tuyển Đức theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm tới.



Nguồn này cho biết, Ralf Rangnick biết rất rõ người đại diện của Rudider – Sahr Senesie và có mối quan hệ rất tốt. Do vậy, MU lập tức có mặt để đàm phán, đưa Rudiger về Old Trafford, nếu anh không thể đạt thỏa thuận với Chelsea.



Rudiger là cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Thomas Tuchel nhưng chỉ còn ít tháng trong hợp đồng hiện tại ở Stamford Bridge.



Dù vậy, đề nghị của Chelsea được cho còn cách xa mong muốn của Rudiger (đang hưởng lương 100.000 bảng/tuần và muốn tăng lên thành 200.000 bảng/tuần).



MU có nhiều phương án phòng ngự khi bổ sung thêm Raphael Varane hồi mùa hè. Thế nên, vẫn còn chờ xem liệu ông có quyết liệt muốn đưa cầu thủ đồng hương gia nhập đội.



Haaland ra điều kiện gia nhập Barca

Haaland mỗi ngày đều nghe bản nhạc Champions League, nên anh sẽ chỉ xem xét đến Barca nếu đội đảm bảo góp mặt ở sân chơi này Người đại diện Mino Raiola ám chỉ Barcelona có thể là một lựa chọn ưu tiên của thân chủ mình – Erling Haaland, nếu rời Dortmund.



Chủ tịch Barca, Joan Laporta vừa qua cũng có cuộc gặp với ‘cò bự’ này đề cập đến chuyển nhượng chân sút Na Uy.



Tuy nhiên, theo Diario Sport, Haaland sẽ chỉ cân nhắc việc đến chơi bóng ở Nou Camp nếu Barca đảm bảo suất dự Champions League mùa tới.



Barca (24 điểm) do Xavi dẫn dắt hiện đang đứng thứ 8 ở La Liga, kém vị trí dự Cúp C1 là 5 điểm, sau 17 lượt đấu và còn 1 trận trong tay.



Ngoài ‘cửa’ phải lọt vào top 4 La Liga để lấy vé dự Champions League thì Barca vẫn có thể góp mặt ở sân chơi danh giá này nếu vô địch Europa League – giải đấu mà họ vừa từ Cúp C1 rơi xuống.



Ateltico muốn hoán đổi với MU để ký Martial Atletico muốn hoán đổi cầu thủ với MU để ký Martial Theo Eurosport, Atletico Madrid đang muốn thảo luận với MU để thực hiện việc hoán đổi ký Anthony Martial trong tháng 1/2022.



Người đại diện của Martial công khai thân chủ muốn rời MU. HLV Ralf Rangnick thì chắc nịch: ngôi sao người Pháp muốn ra đi thì hãy gặp nói thẳng với lãnh đạo Quỷ đỏ hoặc chính ông. CLB sẽ không ‘giải quyết’ vấn đề qua người đại diện hoặc truyền thông.



Cùng với sự quan tâm từ Barca, Lyon, Arsenal, PSG và Everton, Atletico tham gia cuộc đua nhưng muốn thực hiện việc trao đổi để giảm chi phí tiền mặt.



Nhà vô địch La Liga muốn hỏi MU, liệu có cầu thủ nào trong đội hình của HLV Simeone mà CLB muốn hoán đổi như một phần trong đàm phán chuyển nhượng Martial.