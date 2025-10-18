Rắn hổ mang dài 1,3m bị tóm sống sau 3 ngày chui vào bồn cầu ở Hưng Yên

Khoảnh khắc rắn độc chui lên từ bồn cầu, vươn chiếc cổ dài trong chiếc lồng bẫy khiến người xem nổi da gà. Dân mạng để lại nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh cảnh tượng rùng mình:

Đoạn video 7 giây ghi lại khoảnh khắc con rắn hổ mang lấp ló trong lồng bẫy đặt ở bồn cầu thu hút hơn 500.000 lượt xem trên mạng xã hội TikTok chỉ sau vài ngày đăng tải.

“Tôi vốn nghĩ hình ảnh này chỉ có trong tưởng tượng, không ngờ có thật ngoài đời”; “Làm sao rắn có thể chui lên từ bồn cầu được, chui vào đường nào? Cảm giác không có thật”; “Mình từng chứng kiến nhiều vụ thế này. Rắn chui từ đường nước thải vào rồi không thể xoay đầu nên bị mắc kẹt ở bồn cầu”...

Anh Phạm Thủy (xã Vân Mạc, tỉnh Hưng Yên) xác nhận đoạn video được anh quay vào ngày 13/10 vừa qua tại nhà của một hộ dân thuộc xã Vân Mạc. Anh là người bắt được con rắn này sau 3 ngày kiên trì đặt bẫy ở bồn cầu.

Anh Thủy kể, anh làm việc tại một trung tâm kiểm soát côn trùng ở Hưng Yên. Ngày 10/10, anh được một người dân gọi nhờ hỗ trợ bắt rắn và tận mắt thấy cảnh tượng rắn hổ mang trườn bò trong nhà vệ sinh, rồi chui vào bồn cầu.