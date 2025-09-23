Rắn hổ mang chúa dài 3,5m, nặng 7kg bò vào nhà, vợ chồng thức trắng đêm vì sợ

Sáng 12/9, ông Bành - người dân ở Lương Sơn (Tứ Xuyên, Trung Quốc) - hoảng hốt trình báo chính quyền khi phát hiện một con rắn lớn nằm vắt vẻo trên xà nhà suốt đêm.

Ông Bành cho biết, khi phát hiện con rắn, vợ chồng ông tìm mọi cách xua đuổi nhưng bất thành. Vì con rắn quá lớn, hai vợ chồng không dám ngủ, phải thức trắng đêm vì sợ rắn rơi vào người.